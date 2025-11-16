كاف يستبعد أحمد الشناوى من القائمة النهائية لأفضل حارس 2025

أعلن الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" القائمة النهائية للمرشحين لجائزة أفضل حارس في القارة السمراء عن عام 2025 حسبما أكد البيان الرسمي عبر منصة "إكس".

قائمة الحراس المنتنافسين على جائزة حارس العام:

- المغربي منير محمدي (نهضة بركان).



- المغربي ياسين بونو (الهلال)



- الجنوب أفريقيي رونوين ويليامز (صن داونز).

وكتب الإعلامي أحمد عبد الباسط :"استبعاد أحمد الشناوي من القائمة النهائية لأفضل حارس في أفريقيا 2025".

و قد تواجد أحمد الشناوي حارس بيراميدز ضمن قائمة المرشحين الأولية للحصول على جائزة أفضل حارس في أفريقيا هذا العام، وشهدت القائمة أيضًا تواجد الحارس التونسي أيمن دحمان لاعب النادي الرياضي الصفاقسي، الكاميروني آندريه أونانا لاعب طرابزون سبور والمعار من مانشستر يونايتد، والسنغالي إدوارد ميندي لاعب أهلي جدة، والجنوب إفريقي ويليامز حارس فريق صنداونز.



وتأهلت مصر إلى بطولة كأس العالم 2026، بعدما تصدرت جدول ترتيب المجموعة الأولى في التصفيات المونديالية برصيد رائع بلغ 26 نقطة من 10 مباريات، دون أن تتذوق مرارة الهزيمة.

ونجح منتخب مصر في الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم على ملعبه في التصفيات المونديالية للمباراة الـ27 على التوالي، حيث حقق المنتخب المصري 26 فوزاً وتعادلاً واحداً في آخر 27 مباراة خاضها على أرضه فى تصفيات كأس العالم، منذ خسارته 2-1 أمام كوت ديفوار في يونيو 2004.