الغرف التجارية: الرصيد الاستراتيجي للسلع الغذائية تجاوز 6 أشهر

أكد الدكتور علاء عز، أمين اتحاد الغرف المصرية الأوروبية واتحاد الغرف التجارية، أن توافر السلع هو ما يخلق المنافسة وهو ما يؤدي لاستقرار الأسعار وهو موجود بالفعل حاليًا، موضحًا أن هناك سلع كافية على أرض مصر وليس هناك مشاكل في نقص سلع أو أسعار سلع؛ لأنها تكون وفق آلية السوق والعرض والطلب.

وشدد علاء عز، خلال لقاءه مع الإعلامية كريمة عوض، ببرنامج "حديث القاهرة"، المُذاع عبر شاشة "القاهرة والناس"، على أن الرصيد الاستراتيجي للسلع الغذائية تجاوزت 6 أشهر، مشيرًا إلى أن الرصيد الاستراتيجي للسكر تجاوز العام، ولذلك كان هناك قرار لوقف استيراد السكر من الخارج، وهناك أرصدة إضافية من السلع لتغطية الإقبال على الشراء في فترة شهر رمضان، موضحًا أن الدولة تعمل الآن مع القطاع الخاص على توفير سلع شهر رمضان المبارك.

ونوه علاء عز بأن القطاع الخاص في مصر وطني ويلبي مبادرات خفض أسعار السلع والخدمات، مشددًا على أن نسب خفض الأسعار تتفاوت حسب نوعية السلع وهامش الربح، منوهًا بأنه يتم الآن تقليل حلقات الوسطاء بشأن السلع لتقليل التكلفة وهو ما يؤدي لخفض الأسعار.

وتابع: "وزارة التموين تقوم بتطوير سلاسل الإمداد بالتعاون مع اتحاد الغرف التجارية".