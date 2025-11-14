مجدي بدران يدعو للعودة للغذاء الطبيعي ويحذر من الإفراط في السكريات

أكد الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، أن المصريين في العصور القديمة كانوا يتبعون أنماطا غذائية صحية تعتمد على الأطعمة الطبيعية غير المصنعة، وهو ما كشفت عنه برديات فرعونية تعود لآلاف السنين، مشيرًا إلى أن التزايد الحالي في استهلاك السكريات يقلل مناعة الجسم ويُعدّ أحد أبرز أسباب تفاقم الأمراض المزمنة.

وحذّر بدران خلال مداخلته الهاتفية على قناة صدى البلد من الإفراط في تناول السكر الأبيض، موصيًا بالاعتماد على السكريات الطبيعية الموجودة في عسل النحل والفواكه، واتباع نظام غذائي غني بالألياف.

كما شدد على أهمية تجنّب التدخين بكل أشكاله، بما في ذلك التدخين السلبي والإلكتروني، نظرًا لارتباطه بمضاعفات خطيرة لدى مرضى السكري مثل أمراض الرئة والقدم السكرية.

وأوضح أن العامل الوراثي لا يعني حتمية الإصابة بالمرض، مؤكدًا أن الالتزام بنمط حياة صحي يمكن أن يقلل من فرص حدوثه حتى لدى من لديهم تاريخ عائلي. كما حذر من استهلاك الأطفال كميات كبيرة من المشروبات الغازية والسكريات.

وعن أهمية المتابعة الطبية، نصح بإجراء تحليل للسكر كل ستة أشهر أو مرة سنوا كحد أدنى، خاصة للفئات الأكثر عرضة، مشيدًا بمبادرات الدولة الصحية مثل «100 مليون صحة» التي أسهمت في الكشف المبكر عن الأمراض وتعزيز الوعي المجتمعي.