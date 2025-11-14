انتشار عالمي غير مسبوق لمرض السكري.. وتحذير من نمط الحياة الحديث

حذر الدكتور مجدي بدران، عضو الجمعية المصرية للحساسية والمناعة، من الارتفاع الكبير في معدلات الإصابة بمرض السكري خلال السنوات الأخيرة، مشيرًا إلى أن العالم يشهد انتشارا غير مسبوق للمرض نتيجة تغيرات نمط الحياة الحديثة، وعلى رأسها قلة الحركة والإفراط في تناول الوجبات السريعة.

وأوضح بدران، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج «صباح البلد» على قناة صدى البلد، أن اليوم العالمي للسكري الذي يوافق 14 نوفمبر يسلّط الضوء على قضايا أساسية مرتبطة بالمرض، منها السمنة، والتغذية، وأنماط الحياة الصحية، إضافة إلى زيادة إصابات السكري بين الأطفال والمراهقين.

وأكد، أن ارتفاع معدلات الإصابة أصبح أحد أخطر التحديات الصحية على مستوى العالم.

وأشار إلى أن نمط الحياة الخامل يمثل عاملا رئيسيا لانتشار المرض، موضحا أن الجلوس لساعات طويلة، وتراجع النشاط البدني، والاعتماد على الوجبات السريعة، كلها عوامل تهدد مختلف الفئات العمرية، خصوصًا الشباب والأطفال.

وأضاف أن تأثير السكري لا يقتصر على مستوى الجلوكوز فقط، بل يمتد ليؤثر على القلب، والأعصاب، والكلى، والعين، والذاكرة والأداء الدراسي.