قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
الزمالك يعين محمد متولي مستشارا قانونيا لإدارة الكرة
3 غيابات مؤثرة بقائمة الزمالك قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا بالدوري
أيمن يونس يشيد باستعدادات الزمالك ويؤكد أهمية ضربة البداية أمام سيراميكا
خطيب الأزهر: مواجهة الشائعات بسلاح الصدق والتثبت من الأخبار.. فيديو
إمام المسجد النبوي: الجوع في غزة سلّ سيفه على رقاب وهنت من الألم وجفت حلوقها من الظمأ
استدعاء السفيرة.. قرار بلجيكي عاجل ردا على قرار سلطات الاحتلال الأخير
جامعة الدول العربية تدين الخطة الإسرائيلية لإعادة احتلال قطاع غزة
الدولي للطائرة يسلط الضوء على عودة منتخب مصر للسيدات للعالمية بعد غياب 20 عاما
منع شاكر وسوزي ومداهم من السفر خارج البلاد والتحفظ على أموالهم
فيديوهات خادشة وغسل أموال.. تيك توك يقود موكا للزنزانة| القصة الكاملة
الرئيس السيسي: مصر ترفض بشكل قاطع تهجير الفلسطينيين من أرضهم
في اتصال هاتفي.. الرئيسان السيسي وأبو مازن يؤكدان على رفض القرارات الإسرائيلية الأخيرة بشأن غزة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

استدعاء السفيرة.. قرار بلجيكي عاجل ردا على قرار سلطات الاحتلال الأخير

بلجيكا - علم
بلجيكا - علم
محمود نوفل


اعلنت وزارة الخارجية البلجيكي استدعاء سفيرة إسرائيل لدي البلاد للتعبير عن رفضها التام لقرار احتلال غزة واستئناف الاستيطان.

وكان مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد في بيان، موافقة مجلس الوزراء الأمني على خطته لسيطرة الجيش الإسرائيلي على مدينة غزة شمال القطاع.

وقال مكتب رئيس الوزراء- في بيان، بثته صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" الإسرائيلية، حول ما وصفه بقرار مجلس الوزراء دعم "اقتراح نتنياهو لهزيمة حماس"- إن إسرائيل ستقدم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين خارج مناطق القتال.

وأوضح مكتب رئيس الوزراء، أن أغلبية أعضاء مجلس الوزراء أيدوا أيضًا قائمة بخمسة مبادئ ستطالب بها إسرائيل مقابل إنهاء الحرب مع حماس، واصفًا إياها على النحو التالي: "نزع سلاح حماس، وإعادة جميع الرهائن الخمسين المتبقين والذين يُعتقد أن 20 منهم على قيد الحياة، ونزع سلاح قطاع غزة، والسيطرة الأمنية الإسرائيلية على قطاع غزة، ووجود حكومة مدنية بديلة غير حماس أو السلطة الفلسطينية".

وأكد مكتب رئيس الوزراء، أن أغلبية ساحقة من الوزراء رأوا أن "الخطة البديلة" التي عُرضت على مجلس الوزراء الأمني لم تكن لتضمن هزيمة حماس أو عودة الرهائن.

ولم يشر البيان بالتفصيل إلى "الخطة البديلة" المذكورة آنفًا، ولكن يبدو أنه يُشير إلى اقتراح قدّمه رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، والذي أعرب عن معارضته لاحتلال قطاع غزة، خوفًا من أن يؤدي ذلك إلى كارثة إنسانية، مع تعريض حياة الرهائن للخطر كما ذكرت الصحيفة.

وتقول الصحيفة: "من غير الواضح لماذا يُشير البيان فقط إلى احتلال مدينة غزة، وليس إلى احتلال قطاع غزة بأكمله، كما أعلن نتنياهو أمس الخميس".

بلجيكا وزارة الخارجية البلجيكية دولة الاحتلال الكابينت نتنياهو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

علي معلول

في مؤتمر تقديمة للصفاقسي.. علي معلول يوجه رسالة لجماهير الأهلي

حسام غالي

أشعر بالاشمئزاز.. حسام غالي يرد على مصطفى يونس

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

حكم زيارة المقابر يوم الجمعة

ما حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

ترشيحاتنا

التصلب المتعدد

التصلب المتعدد.. أعراضه وعوامل الخطر

التين البرشومي

احذر.. الإفراط في تناول التين البرشومي غير محبب لهؤلاء

مشاكل البشرة

نوع خضار غير متوقع.. يعالج مشاكل البشرة والجروح والتجاعيد

بالصور

إطلالة أنيقة.. داليا مصطفى تبهر متابعيها | شاهد

داليا مصطفى
داليا مصطفى
داليا مصطفى

خلل في خرائط جوجل يتسبب في تعطل سيارات ريفيان

ريفيان
ريفيان
ريفيان

أول سيارة بدون دريكسيون أو دواسات تستعد للانطلاق

زوكس
زوكس
زوكس

أصالة نصري تطرب جمهور مهرجان العلمين الجديدة وتتغزل في مصر| شاهد

حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري
حفل أصالة نصري

فيديو

وزير الدفاع يلتقي بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية

الوصول لأعلى درجات الجاهزية.. وزير الدفاع يلتقي مقاتلي المنطقة الجنوبية العسكرية

البلوجر موكا موكا

غير الفيديوهات الخادشة.. كشف الأسرار في منزل البلوجر موكا موكا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو الاكتفاء الذاتي من القمح باستخدام التكنولوجيا الحديثة

المزيد