حمـاس: مستعدون للذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة

أكدت حركة المقاومة الفلسطينية حماس مجدداً أنه، وخلال التواصل مع الوسيطين المصري والقطري، حيث قدّمت الحركة كل ما يلزم من مرونة وإيجابية لإنجاح جهود وقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان لها : ولن نألو جهداً في اتخاذ كل الخطوات التي تمهّد الطريق للتوصل إلى اتفاق، بما في ذلك الذهاب نحو صفقة شاملة للإفراج عن جميع أسرى الاحتلال دفعة واحدة، بما يحقق وقف الحرب وانسحاب قوات الاحتلال.

كما حذرت حماس الاحتلال المجرم من هذه المغامرة الإجرامية ستكلفه أثماناً باهظة، ولن تكون نزهة، مضيفة "فشعبنا ومقـــــاومته عصيّان على الانكسار أو الاستسلام، وستبوء خطط نتنياهو وأطماعه وأوهامه بالفشل الذريع.

وقالت الحركة: “نحمّل الإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة عن جرائم الاحتلال، بسبب منحها الغطاء السياسي والدعم العسكري المباشر لعدوانه”.

وطالب الحركة الأمم المتحدة، ومحكمتي العدل الدولية والجنائية الدولية، بتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، والتحرك العاجل لوقف هذا المخطط، والعمل على محاسبة قادة الاحتلال على جرائمهم بحق الشعب الفلسطيني.