تعبت من الهاتف الذكي.. إليك أفضل أجهزة المحمول البسيطة 2025
ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة
تجوع كرامته.. خطيب المسجد النبوي: حين يحرم الإنسان من الطعام لا تجوع معدته
ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون
أزمة استقالات تضرب حكومة ستارمر.. هدية سياسية للمعارضة على طبق من ذهب
فتنة تجتاح العالم.. يسري جبر يكشف علامات تدل على اقتراب ظهور الدجال
مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025.. العلوم 81.2% والذكاء الاصطناعي 82.9% وبيطري84.7
تطبيق قانون الإيجار القديم.. هل أنت من الفئات التي ستدفع 1000 جنيه شهريًا؟
أكاذيب أخوانية.. مصدر أمني ينفي وجود انتهاكات بمراكز الإصلاح والتأهيل
عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي
فوز جديد للسويد وخسارة ثانية للكويت ببطولة العالم لليد تحت 19 عاما
أخبار العالم

ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة

ناصر السيد

هاجم السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، في كلمة مؤثرة أمام الكونجرس، الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، موجّهًا انتقادات لاذعة للدعم الذي يقدمه البيت الأبيض لتل أبيب.

وأمام الحضور، رفع ساندرز كومة من الأوراق قائلاً: "هذه قائمة بأسماء الأطفال الذين نشرتهم صحيفة واشنطن بوست، قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب"، مشيرًا إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد مقتل نحو 18,500 طفل في غزة، بينهم أكثر من 12 ألفا دون الثانية عشرة، وأكثر من 3,000 طفل تعرضوا لبتر أحد أطرافهم، غالبيتهم في حالة صحية لا تحتمل مثل هذه الإجراءات.

ووصف ساندرز المشهد الإنساني المروّع قائلاً: "الأمريكيون يرون الأنقاض التي كانت يومًا مدنًا نابضة بالحياة، ويرون الأبرياء يُقتلون وهم يقفون في طوابير للحصول على الطعام وسط مجاعة قاتلة، أكثر من ألف شخص قُتلوا وهم ينتظرون المساعدات".

وانتقد السيناتور استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل رغم ما وصفه بجرائم الحرب اليومية، قائلاً: "قدّمت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب مساعدات وصلت إلى 22 مليار دولار"، مستشهدًا بدراسة لجامعة برون أفادت بأن واشنطن موّلت أكثر من 70% من تكاليف الحرب على غزة.

واختتم ساندرز بالقول: "بكلمات أخرى، أموال دافعي الضرائب الأمريكيين استُخدمت لقتل الأطفال، وإشاعة المجاعة، وقصف المدارس، ودعم وحشية نتنياهو ضد أهالي القطاع".

ساندرز الدعم الأمريكي لإسرائيل السيناتور الأمريكي بيرني ساندرز قوات الاحتلال الإسرائيلي الجيش الإسرائيلي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

مرتبات

تصل لـ 50%.. شروط الخصم من رواتب العاملين بـ قانون العمل الجديد

الطقس في مصر

آخر يوم في استقرار الطقس.. موجة حارة جديدة قادمة تضرب البلاد

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

السوبر جيت

النقل توضح ملابسات حادث الكريمات وتؤكد عدم تبعية الأتوبيس لشركة "سوبر جيت"

حكم زيارة المقابر يوم الجمعة

ما حكم زيارة المقابر يوم الجمعة؟.. الإفتاء تجيب

صورة أرشيفية

يهمنا الإنسان.. شعار الملتقى الثقافي الـ21 لفتيات المحافظات الحدودية

محافظ بني سويف

تنطلق غدا.. محافظ بني سويف يتابع استعدادات التعليم لعقد امتحانات الدور الثاني للدبلومات الفنية

انفوجراف التنمية المحلية في اسبوع

بالإنفوجراف.. نشرة الحصاد الأسبوعي لرصد أنشطة وزارة التنمية المحلية

بالصور

فوائد بذور اليقطين المثبتة علميا للبشرة والجسم

فوائد بذور اليقطين الصحية
إنزال 800 ألف زريعة من أسماك البلطي والمبروك ببحر أبو الأخضر

زريعه اسماك
بنت الريف | زراعة الشرقية تنفذ ندوة تثقيفية عن التمكين الاقتصادي للمرأة

زراعة الشرقية
مجموعة نادرة.. اكتشاف معرض سيارات مهجور بداخله 20 سيارة جديدة

ألفا روميو
سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

