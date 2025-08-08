ساندرز يفضح الدعم الأمريكي لإسرائيل: أموالنا تستخدم لقـ تل الأطفال ونشر المجاعة

هاجم السيناتور الأمريكي المستقل بيرني ساندرز، في كلمة مؤثرة أمام الكونجرس، الحرب التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة منذ أكتوبر 2023، موجّهًا انتقادات لاذعة للدعم الذي يقدمه البيت الأبيض لتل أبيب.

وأمام الحضور، رفع ساندرز كومة من الأوراق قائلاً: "هذه قائمة بأسماء الأطفال الذين نشرتهم صحيفة واشنطن بوست، قُتلوا على يد الجيش الإسرائيلي منذ بدء الحرب"، مشيرًا إلى أن تقارير الأمم المتحدة تؤكد مقتل نحو 18,500 طفل في غزة، بينهم أكثر من 12 ألفا دون الثانية عشرة، وأكثر من 3,000 طفل تعرضوا لبتر أحد أطرافهم، غالبيتهم في حالة صحية لا تحتمل مثل هذه الإجراءات.

ووصف ساندرز المشهد الإنساني المروّع قائلاً: "الأمريكيون يرون الأنقاض التي كانت يومًا مدنًا نابضة بالحياة، ويرون الأبرياء يُقتلون وهم يقفون في طوابير للحصول على الطعام وسط مجاعة قاتلة، أكثر من ألف شخص قُتلوا وهم ينتظرون المساعدات".

وانتقد السيناتور استمرار الدعم الأمريكي غير المشروط لإسرائيل رغم ما وصفه بجرائم الحرب اليومية، قائلاً: "قدّمت الولايات المتحدة منذ بدء الحرب مساعدات وصلت إلى 22 مليار دولار"، مستشهدًا بدراسة لجامعة برون أفادت بأن واشنطن موّلت أكثر من 70% من تكاليف الحرب على غزة.

واختتم ساندرز بالقول: "بكلمات أخرى، أموال دافعي الضرائب الأمريكيين استُخدمت لقتل الأطفال، وإشاعة المجاعة، وقصف المدارس، ودعم وحشية نتنياهو ضد أهالي القطاع".