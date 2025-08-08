الولايات المتحدة وروسيا تخططان لاتفاق هدنة في أوكرانيا

تسعى واشنطن وموسكو إلى التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في أوكرانيا، يُثبت احتلال روسيا للأراضي التي استولت عليها خلال الحرب التي اندلعت في فبراير 2022، وفقًا لأشخاص مطلعين على الأمر.

وأفادت مصادر مطلعة لوكالة بلومبرج، شريطة عدم الكشف عن هويتها لمناقشة مداولات خاصة، أن مسؤولين أمريكيين وروسًا يعملون على التوصل إلى اتفاق بشأن الأراضي لعقد قمة مُقررة بين الرئيسين دونالد ترامب وفلاديمير بوتين في وقت مبكر من الأسبوع المقبل.

وأضافت المصادر أن الولايات المتحدة تعمل على الحصول على موافقة أوكرانيا وحلفائها الأوروبيين على الاتفاق، وهو أمر غير مؤكد.

وأشارت المصادر إلى أن مسؤولين أمريكيين وروسا يعملون على التوصل لاتفاق بشأن الأراضي الأوكرانية، وينص الاتفاق المحتمل على ضمان بقاء روسيا في الأراضي التي تسيطر عليها بأوكرانيا، في مقابل وقف هجماتها في خيرسون وزابوريجيا.