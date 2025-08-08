قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
نائب ترامب: نختلف مع بريطانيا بشأن حرب غزة ونتفق بشأن أهداف أخرى

دي فانس
دي فانس
ناصر السيد

أكد نائب الرئيس الأمريكي، جيه دي فانس، في بداية اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي ، بأن بريطانيا والولايات المتحدة قد تختلفان حول كيفية معالجة الأزمة في غزة، لكنهما تشتركان في أهداف مشتركة في المنطقة.

اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

وعندما سُئل عن خطة بريطانيا للاعتراف بفلسطين، قال فانس إن لدى الولايات المتحدة وبريطانيا هدفًا مشتركًا لحل الأزمة في الشرق الأوسط، مضيفًا: "قد تكون لدينا بعض الخلافات حول كيفية تحقيق هذا الهدف بالضبط، وسنناقش ذلك اليوم".

وأكد فانس أيضًا أن الولايات المتحدة لا تعتزم الاعتراف بدولة فلسطينية، قائلًا إنه لا يعرف معنى الاعتراف فعليًا، "نظرًا لعدم وجود حكومة فاعلة هناك".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الثلاثاء الماضي عزمه الاعتراف بالدولة الفلسطينية في سبتمبر المقبل، في إطار إعلان عدد من الدول عن نفس الخطوة على رأسها فرنسا حيث أكد الرئيس إيمانويل ماكرون أن الاعتراف الفرنسي سيكون بفلسطين سيكون خلال انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.

نائب ترامب بريطانيا حرب غزة نائب الرئيس الأمريكي جيه دي فانس وزير الخارجية البريطاني ديفيد لامي اعتراف بريطانيا بالدولة الفلسطينية

