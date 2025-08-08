تصعيد خطير.. جلسة خاصة لمجلس الأمن غدا لبحث قرار إسرائيل باحتلال غزة

كشفت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا السبت لبحث قرار إسرائيل باحتلال مدينة غزة.

وأفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر دبلوماسية أن عدة دول طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الخطط الإسرائيلية "للسيطرة" على مدينة غزة، وفقًا لما ذكره مصدران دبلوماسيان لوكالة فرانس برس.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحفيين في وقت سابق: "بينما نتحدث، ستتقدم عدة دول، نيابةً عنا وعن نفسها، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة تُمثل "تصعيدًا خطيرًا" يُنذر بتدهور أوضاع الفلسطينيين العاديين.

وأضاف المتحدث باسم جوتيريش في بيان: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية "بالسيطرة على مدينة غزة". يُمثل هذا القرار تصعيدا خطيرا وينذر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين".