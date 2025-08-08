قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الوطنية للانتخابات: إعلان نتيجة الشيوخ النهائية الثلاثاء بمسرح التلفزيون بماسبيرو
عبد الرحمن دغموم يحرز هدف تقدم المصري في شباك الاتحاد السكندري
خطورة لكليوباترا .. تعادل سلبي بين سيراميكا والزمالك خلال 30 دقيقة بالدوري
مخالفة للقانون.. مصطفى بكري يطالب بسرعة الإفراج عن سيارات ذوي الهمم
قيادي بالشعب الجمهوري: قرار إسرائيل باحتلال غزة جريمة.. وموقف مصر يعبر عن ضمير الأمة
أسعار ومواصفات كيا k3 موديل 2025 في السوق السعودي
وزير خارجية فرنسا: خطة إسرائيل ستفاقم الوضع بغزة دون إطلاق سراح الرهائن
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
أخبار العالم

تصعيد خطير.. جلسة خاصة لمجلس الأمن غدا لبحث قرار إسرائيل باحتلال غزة

مجلس الأمن
ناصر السيد

كشفت وكالة فرانس برس اليوم الجمعة، أن مجلس الأمن الدولي سيعقد جلسة غدا السبت لبحث قرار إسرائيل باحتلال مدينة غزة.

وأفادت وكالة فرانس برس نقلا عن مصادر دبلوماسية أن عدة دول طلبت عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بشأن الخطط الإسرائيلية "للسيطرة" على مدينة غزة، وفقًا لما ذكره مصدران دبلوماسيان لوكالة فرانس برس.

وقال السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة رياض منصور، للصحفيين في وقت سابق: "بينما نتحدث، ستتقدم عدة دول، نيابةً عنا وعن نفسها، بطلب عقد اجتماع لمجلس الأمن".

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، إن خطة إسرائيل للسيطرة على غزة تُمثل "تصعيدًا خطيرًا" يُنذر بتدهور أوضاع الفلسطينيين العاديين.

وأضاف المتحدث باسم جوتيريش في بيان: "يشعر الأمين العام بقلق بالغ إزاء قرار الحكومة الإسرائيلية "بالسيطرة على مدينة غزة". يُمثل هذا القرار تصعيدا خطيرا وينذر بتعميق العواقب الكارثية بالفعل على ملايين الفلسطينيين".

مجلس الأمن إسرائيل قرار إسرائيل احتلال غزة احتلال غزة رياض منصور السفير الفلسطيني لدى الأمم المتحدة جوتيريش

البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق

عرض البلوجر محمد أوتاكا طليق هدير عبدالرازق على الطب الشرعي

الإيجار القديم

شقة بديلة لكل مستأجر.. كبار السن محصنون بإنهاء مشروط لعقود الإيجار القديم

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لماذا حدد الرئيس السيسي الأول من نوفمبر لافتتاح المتحف المصري الكبير

سيراميكا كليوباترا

صفقات الأهلي تزين تشكيل سيراميكا كليوباترا المتوقع لمواجهة الزمالك في الدوري

الايجار القديم

ليس إلزاميا .. مفاجأة بشأن إخلاء شقق الإيجار القديم بعد تطبيق القانون

حدود السحب من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات ATM والبنوك وإنستاباي

البلوجر المقبوض عليهم

النائب العام يأمر بحبس 8 بلوجر لبث مقاطع علي تيك توك خادشة للحياء

تنسيق الجامعات 2025

العلوم 81.2%وذكاء اصطناعي وحاسبات 82.9% وبيطري84.7.. مؤشرات تنسيق المرحلة الثانية 2025

المتهمة

حبس التيك توكر بوبا اللدغة في نشر فيديوهات تتضمن ألفاظا خادشة للحياء

المتهم

الإسكندرية .. القبض على حداد حاول سرقة قطع حديدية من مترو العصافرة

الدولار

قرار جديد بشأن صاحب شركة يتاجر فى العملة بالقاهرة

بالصور

فوائد إستخدام إكليل الجبل .. كنز عشبي للصحة والتجميل

فوائد إكليل الجبل الصحية والتجميلية

8 أكلات بتعمل غازات .. رقم 5 غير متوقع وسيدهشك

أطعمة تزيد من غازات المعدة

أفضل أطعمة لمرضى خمول الغدة الدرقية.. تحفز نشاطها وتدعم صحتك

أطعمة مناسبة لمرضى خمول الغدة الدرقية

أخبار السيارات| الجيش الأمريكي يستعد لتفجير تسلا.. سيارة بدون دريكسيون أو دواسات

سيارات

أم خالد

في الساحل .. حقيقة القبض على التيك توكر أم خالد

الفنان سيد صادق

سيد صادق امتلك محلا لبيع قطع غيار السيارات في وسط البلد

سوزي الاردنية

من التيك توك لغسيل أموال.. تطورات جديدة في قضية سوزي الأردنية

وفاء عامر

بسبب اتهامات تجارة الأعضاء.. هل تم القبض على وفاء عامر؟

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أمنمحات الرابع

د. علي عبدالحكيم الطحاوي

د. علي عبدالحكيم الطحاوي يكتب: غزة من صراع سياسي إلى جريمة إنسانية

محمد مندور

محمد مندور يكتب: البيئة لم تعد "وزارة ظل"

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: تيك توك.. حين يتحوّل الترفيه إلى أداة لهندسة وعي الشعوب

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: مشاهير التيك توك.. صناعة الوهم وتغيير الملامح الاجتماعية

