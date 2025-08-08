قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
هل وقَّعت مصر اتفاقية جديدة مع إسرائيل بشأن الغاز الطبيعي؟.. البترول تكشف
بكلمات مؤثرة.. رامز جلال ينعى الفنان سيد صادق
مطلوب عريس.. ومطلوب عروسة.. ست ستات يرصد طرائف إعلانات الزواج زمان
عرض سيارة الملكة إليزابيث للبيع في مزاد علني.. كم سعرها؟
الحكومة تعلن قبول استثمارات أجنببية بـ 61.8 مليار جنيه.. تفاصيل
أماكن شاغرة لخدمة اجتماعية وفني صحي وتربية بتنسيق المرحلة الثالثة 2025
الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من عواقب السيطرة على غزة
الزم بيتك.. مصطفى بكري يتلقى رسالة تهديد من الإخوان
تشريعية النواب: حجب التيك توك في مصر ليس حلا للأزمة
1.25 مليار دولار لإسقاط مصر.. مصطفى بكري يفضح تمويل جماعة الإخوان
ساعة إجابة الدعاء يوم الجمعة.. هل فاتتك بأذان المغرب؟.. لديك فرصتان
كنت قاصد خدش الحياء عشان الفلوس.. اعتراف صادم من طليق هدير عبد الرازق
الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من عواقب السيطرة على غزة

وجه الاتحاد الأوروبي، تهديدا صريحا لإسرائيل؛ حال بدأت في تنفيذ خطتها لاحتلال كامل قطاع غزة، وفقا للخطة التي يسعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى تنفيذها.

وحث رئيس المجلس الأوروبي “أنطونيو كوستا”، الحكومة الإسرائيلية “بشدة” على “إعادة النظر” في قرارها بالسيطرة على مدينة غزة.

وقال كوستا، في منشور عبر حسابه بمنصة "إكس"، اليوم الجمعة، إن "هذه العملية، إلى جانب التوسع غير القانوني المستمر للمستعمرات في الضفة الغربية، والدمار الشامل في غزة، وحصار المساعدات الإنسانية، وانتشار المجاعة، لا تنتهك فقط الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي الذي أعلنته الممثلة السامية في 19 يوليو؛ بل تقوض أيضا المبادئ الأساسية للقانون الدولي والقيم العالمية".

وحذر كوستا من أنه "ستترتب على هذا القرار، عواقب، بشأن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، والتي سيُقيّمها المجلس".

ولفت المسؤول الأوروبي، إلى أن "الوضع لا يزال مأساويًا في غزة، وقرار الحكومة الإسرائيلية لن يؤدي إلا إلى تفاقمه".

وشدد كوستا، على أن "حل الدولتين يبقى الحل الوحيد المستدام والطويل الأمد للسلام والأمن في إسرائيل والمنطقة".

