وزير الخارجية السعودي: الكارثة الإنسانية في فلسطين تهدد مصداقية النظام الدولي

أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن مؤتمر حل الدولتين هو فرصة لتحريك مسار السلام، مضيفا أن الأمن والسلام لا يتحققان عبر فرض الأمر الواقع بالقوة.

وقال وزير الخارجية السعودي، إن المملكة تشيد بالتزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الصادق بالسلام، موضحا أن الانتهاكات الإسرائيلية تمتد إلى الضفة الغربية والقدس المحتلة.

وأضاف بن فرحان، أن السعودية ستعمل على تمكين الاقتصاد الفلسطيني، داعيا كل الدول إلى الاعتراف بدولة فلسطين والمشاركة الجادة في تنفيذ حل الدولتين.

وأشار إلى أن الكارثة الإنسانية في فلسطين تهدد مصداقية النظام الدولي.

وفي وقت سابق من اليوم، أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن المملكة تدعم جهود مصر وقطر الولايات المتحدة لوقف النار في قطاع غزة.

وقال وزير الخارجية السعودي خلال كلمة له في المؤتمر الدولي لتسوية القضية الفلسطينية بالطرق السلمية وتنفيذ حل الدولتين، إن إقامة علاقات مع بين السعودية وإسرائيل لن يحدث دون إقامة دولة فلسطينية.

وأشاد بن فرحان، إلى أن التزام الرئيس الفلسطيني محمود عباس بالإصلاحات اللازمة، مشيرا إلى أن حل الدولتين مدخل لاستقرار المنطقة والإقليم.

وقال إن الدولة حق مشروع للشعب الفلسطيني، لافتا إلى أن التوسع الاستيطاني يقوض حل الدولتين.

وأعلن عن مبادرة سعودية فرنسية لتأمين موافقة المجلس التنفيذي للبنك الدولي على تحويل مبلغ 300 مليون دولار إلى الصندوق الاستثنائي لغزة والضفة الغربية.