شاهد | تحطم طائرة عسكرية مغربية في مطار فاس ومصرع ضابطين

أعلنت القوات المسلحة المغربية اليوم الإثنين عن تحطم طائرة تدريب من نوع “AlphaJet”، في مطار فاس-سايس، وتسبب الحادث في مقتل ضابطين بالقوات الملكية الجوية برتبتَي رائد ونقيب.

وأوضح بيان القوات المسلحة المغربية أن الفقيدين “كانا في مهمة تدريبية قبل وقوع الحادث في ظروف مازالت غير معروفة”، مضيفا أنه “تم على الفور إحداث لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحادث”.

وعبرت القوات المسلحة المغربية تعبر عن تضامنها وتعازيها لأسرتي الفقيدين ولذويهما.

وكشف مصدر لصحيفة "هسبرس" المغربية أن الطائرة كانت قادمة من القاعدة الجوية بمكناس، وأن الحادث وقع لحظة عند عملية الهبوط على أرضية مطار فاس سايس.