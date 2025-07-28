الرئيس الفلسطيني يثمن دعوة الرئيس السيسي لترامب من أجل وقف الحرب في غزة

ثمن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم الاثنين النداء الخاص الذي أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسي لنظيره الأمريكي دونالد ترامب من أجل وقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات إلى القطاع.

وقال الرئيس الفلسطيني في بيان أن مبادرة الرئيس السيسي تأتي استكمالا للدور التاريخي الكبير والهام الذي تلعبه مصر بقيادته لدعم القضية الفلسطينية ووقف العدوان الإسرائيلي، وإدخال المساعدات الإنسانية لأبناء شعبنا الفلسطيني، ومنع التهجير.

وقال عباس إن هذا الموقف نقدره عاليا باسمنا وباسم الشعب الفلسطيني، ومشيدين بالدور الريادي الذي تلعبه مصر في إرساء قواعد الأمن والسلام في منطقتنا والعالم.

وأكد الرئيس عباس على وقوف دولة فلسطين إلى جانب الشقيقة مصر وشعبها الشقيق وقيادتها الحكيمة في استكمال مرحلة البناء والازدهار، ومواجهة أشكال الإرهاب كافة التي تستهدف مصر وأمنها القومي، مؤكدا على مواصلة التنسيق المشترك ووحدة المصير بما يخدم الشعبين والبلدين الشقيقين.