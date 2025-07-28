بوتين يؤكد على سيادة سوريا ووحدة أراضيها في اتصال مع نتنياهو

أجرى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين محادثة هاتفية مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول عدد من القضايا في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد الرئيس الروسي موقفه الثابت المؤيد للتسوية السلمية الحصرية للمشاكل والصراعات في المنطقة، مشددا على وجه الخصوص، على أهمية دعم وحدة الجمهورية العربية السورية وسيادتها وسلامة أراضيها، وتعزيز استقرارها السياسي الداخلي من خلال احترام الحقوق والمصالح المشروعة لجميع مكوناتها العرقية.

وأعرب بوتين ضوء عن استعداده للتعاون الكامل في إيجاد روابط تفاوضية حول البرنامج النووي الإيراني، بعد المواجهة الإيرانية الإسرائيلية.

واتفق بوتين ونتنياهو على مواصلة الحوار حول القضايا الراهنة على جدول الأعمال الدولي والثنائي.

يأتي ذلك في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على سوريا، منذ ديسمبر الماضي، وكان آخرها الغارات التي شنتها على محافظة السويداء جنوب سوريا.