وزير الخارجية السعودي يلتقي نظيره الإيراني على هامش قمة التعاون الإسلامي

التقى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، اليوم الاثنين، على هامش الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، لبحث العدوان الإسرائيلي المستمر على الفلسطينيين.



كما استعرض الرجلان العلاقات الثنائية وآفاق تعزيزها، إلى جانب التطورات الإقليمية والدولية، مع التركيز على الوضع في غزة والجهود المبذولة للتعامل معه.

وفي وقت سابق خلال الدورة الاستثنائية، قال الأمير فيصل إن الشعب الفلسطيني يواجه "أبشع أشكال القمع والإبادة الجماعية" بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، واصفا ذلك بأنه انتهاك غير مسبوق للقانون الدولي.

وأكد الأمير فيصل خلال اللقاء الذي عقد بمقر المنظمة بجدة، أن "الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يفاقم المأساة ويقوض فرص السلام والأمن في المنطقة والعالم".