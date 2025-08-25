مسئول بالخارجية السورية: الشرع يشارك في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة

قال مسؤول في وزارة الخارجية السورية، اليوم الاثنين إن الرئيس السوري المؤقت أحمد الشرع سيتحدث أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، ليكون أول رئيس سوري يفعل ذلك منذ عقود.

وذكر المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالحديث لوسائل الإعلام إن الشرع "سيشارك في الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حيث سيلقي كلمة".

وتولى الشرع السلطة في ديسمبر بعد الرئيس بشار الأسد ، وبعد ما يقرب من 14 عاما من الحرب الأهلية .

وأضاف المسؤول أنه "سيكون أول رئيس سوري يتحدث في الأمم المتحدة منذ الرئيس السابق نور الدين الأتاسي (في عام 1967)، وأول رئيس سوري على الإطلاق يشارك في الأسبوع رفيع المستوى للجمعية العامة"، المقرر في الفترة من 22 إلى 30 سبتمبر.

ومنذ توليه السلطة، حظيت السلطات السورية الجديدة بدعم إقليمي ودولي.

وفي أبريل، ألقى وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني كلمة أمام الأمم المتحدة للمرة الأولى ورفع العلم الجديد لبلاده في مقر المنظمة الدولية في نيويورك.

كان الشرع التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مايو الماضي في السعودية، بعد أسبوع من لقائه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس في أول رحلة له إلى الغرب.