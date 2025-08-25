مسؤول إيراني يتهم روسيا بتسريب معلومات حساسة عن بلاده

وجّه مسؤول إيراني اتهامات غير مسبوقة ضد روسيا، متهمًا إياها بتزويد إسرائيل بمعلومات عن مواقع الدفاع الجوي.

وأفادت التقارير الصحفية الإيرانية أن محمد صدر، عضو مجمع تشخيص مصلحة النظام الإيراني، صرّح في تصريحات صحفية مساء الأحد بأن "روسيا زوّدت إسرائيل بمعلومات عن مواقع الدفاع الجوي الإيرانية".



وأضاف أن "هذه الحرب أثبتت أن التحالف الاستراتيجي مع موسكو لا قيمة له"، في إشارة إلى الصراع الذي استمر 12 يومًا بين إيران وإسرائيل في يونيو الماضي.

واتهم صدر إسرائيل باغتيال الرئيس الإيراني السابق إبراهيم رئيسي، قائلاً: "منذ اللحظة الأولى، قلت إن هذا اغتيال... نفذته إسرائيل".

وفي وقت سابق من هذا الصيف، شنت إسرائيل عدة هجمات على مواقع عسكرية إيرانية واغتالت كبار القادة العسكريين وكذلك العلماء النوويين.

في غضون ذلك، اكتفت روسيا بإدانة تلك الهجمات دون اتخاذ أي إجراء عسكري أو ممارسة ضغوط دبلوماسية، وفقًا لما نقلته قناة العربية عن مراقبين إيرانيين.

ووقع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني مسعود بزشكيان معاهدة شراكة استراتيجية بين البلدين في العاصمة الروسية موسكو في 17 يناير.

ووقع الجانبان المعاهدة لتعزيز علاقاتهما، لا سيما في مجال "التعاون العسكري".

لكن الاتفاق لا يرقى إلى مستوى اتفاق الدفاع المشترك مثل الذي وقعته موسكو مع كوريا الشمالية.

