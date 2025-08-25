الجيش الروسي يسيطر على بلدة زابوروجسكيه في أوكرانيا

واصل الجيش الروسي تقدمه في جبهات القتال المختلفة في شرق أوكرانيا، ومن بينها مقاطعة دنيبروبيتروفسك، حيث يستمر في التوغل قرب الحدود الإدارية مع مقاطعة دونيتسك.

و أفادت وزارة الدفاع الروسية بقيام وحدات من الجيش الروسي اليوم الاثنين، بالسيطرة على بلدة "زابوروجسكيه" في مقاطعة دنيبروبيتروفسك.

وجاء في البيان اليومي لوزارة الدفاع الروسية، أنه "نتيجة للعمليات القتالية الحاسمة التي نفذتها وحدات مجموعة فاستوك الشرق، تم تحرير بلدة زابوروجسكيه في مقاطعة دنيبروبيتروفسك".

وأضافت الوزارة في بيان أن قواتها تواصل التقدم على محاور عدة في منطقة العملية العسكرية الروسية الخاصة.

وكانت الدفاع الروسية أعلنت أمس الأحد الاستيلاء على بلدة فيليا داخل منطقة دنيبروبتروفسك.