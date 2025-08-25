مقررة الأمم المتحدة: فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل ضرورة

قالت فرانشيسكا ألبانيز مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة أنه يجب حماية الصحفيين والمستشفيات والأطباء في ضوء العمليات الإسرائيلية التي تستهدفهم.

ذكرت مقررة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية المحتلة: السياسيون هم من فرغوا القانون الدولي من معناه و يجب فرض عقوبات وحصار على صفقات الأسلحة لإسرائيل.

أردفت المقررة : يجب تكثيف الضغط للسماح بدخول المساعدات إلى قطاع غزة فلم تقم الدول الأوروبية بما يكفي للضغط على إسرائيل كماو نطالب بالضغط على الشركات التي تدعم تسليح إسرائيل.

قال مسؤولون صحيون فلسطينيون إن الغارات الإسرائيلية على مستشفى ناصر في غزة يوم الاثنين أسفرت عن استشهاد 15 شخصا على الأقل بينهم ثلاثة صحفيين أحدهم يعمل لدى رويترز.

كان المصور حسام المصري، أحد الصحفيين الذين قُتلوا في الغارات، وفقًا للمسؤولين، متعاقدًا مع رويترز.

وأفاد المسؤولون أن المصور حاتم خالد، وهو أيضًا متعاقد مع رويترز، أُصيب بجروح.

واستشهد أيضا صحفي آخر قُتل في الغارة الإسرائيلية، بعد أسبوعين من خسارة ستة من موظفيين وصحفيين مستقلين في هجوم للاحتلال حيث لفظ المصور الصحفي محمد سلامة أنفاسه في الهجوم.

وقالت الوزارة إن الضحايا في الطابق الرابع من مستشفى ناصر قتلوا في ضربة مزدوجة - صاروخ واحد أصاب الطابق أولاً، ثم آخر بعد لحظات عندما وصلت فرق الإنقاذ.

ولم يصدر أي تعليق فوري من الجيش الإسرائيلي أو مكتب رئيس الوزراء بشأن الضربات.

تمكن مستشفى ناصر في خان يونس، وهو الأكبر في جنوب قطاع غزة، من الصمود في وجه الغارات والقصف طوال 22 شهراً من الحرب، حيث أشار المسؤولون إلى نقص حاد في الإمدادات والموظفين.