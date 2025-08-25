قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
وزير الخارجية البلجيكي يهدد الائتلاف الحاكم إذا لم يتخذ أي إجراء للاعتراف بفلسطين

هاجر رزق

هدد ماكسيم بريفو، وزير الخارجية البلجيكي، بتعطيل مبادرات الائتلاف الحاكم إذا استمر اثنان من أعضاء التحالف الاعتراض على العقوبات ضد إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية، بحسب "العربية".

وصرح بريفو في تصريحات صحفية أنه إذا استمر حزبا الليبراليين الفرنكفونيين والقوميين الفلمنكيين في اعتراضهما على اقتراحه باتخاذ موقف حازم تجاه انتهاكات إسرائيل لحقوق الإنسان، ولم يتخذ الائتلاف أي إجراء يدعم الاعتراف بدولة فلسطين، فإن الائتلاف الحاكم سيواجه أزمة عميقة.


و  يعد وزير خارجية بلجيكا قرارا بمنع دخول وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش ووزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير. ومن المقرر أن يعرض وزير الخارجية البلجيكي القرار خلال جلسة طارئة للحكومة الأربعاء المقبل.

يأتي إنذار وزير الخارجية ماكسيم بريفو قبل يومين من الاجتماع الاستثنائي الذي دعا رئيس الحكومة البلجيكي بارت دي ويفير إلى عقده يوم الأربعاء، بهدف التوصل إلى موقف موحد بين أحزاب الائتلاف بشأن العقوبات ضد إسرائيل ومسألة الاعتراف بدولة فلسطين.

الانقسام في الائتلاف الحاكم بشأن القضية الفلسطينية يمهد لمساهمة وزير الخارجية ماكسيم بريفو في النقاشات الجارية على الصعيد الأوروبي حول القضية الفلسطينية. ومن المقرر أن تتصدر مسائل العقوبات ضد إسرائيل والاعتراف بالدولة الفلسطينية وحرب أوكرانيا محادثات وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي يومي الجمعة والسبت في الدنمارك.

