رئيس فنلندا يهاجم الاحتلال: ينتهك القانون الدولي

قال الرئيس الفنلندي ألكسندر ستوب اليوم الاثنين، إن الوضع في غزة كارثة إنسانية.



وذكر ستوب أن إسرائيل في القطاع الفلسطيني تنتهك القانون الدولي.



قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الاثنين، إن الشعب الفلسطيني يواجه "أبشع أشكال الظلم والإبادة الجماعية" بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر، واصفا ذلك بأنه انتهاك غير مسبوق للقانون الدولي.

وأكد الأمير فيصل، خلال كلمته في الدورة الاستثنائية الحادية والعشرين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، التي عقدت بمقر المنظمة بجدة، أن "الصمت الدولي تجاه هذه الجرائم يؤدي إلى تفاقم المأساة ويقوض آفاق السلام والأمن في المنطقة والعالم".



وقال وزير الخارجية السعودي إن المجتمع الدولي يجب أن يتحرك لوقف "جرائم الاحتلال" ومنع إسرائيل من مواصلة سياساتها العدوانية "بما في ذلك محاولات احتلال مدينة غزة وفرض مشاريع الاستيطان".

وحذر من أن هذه الانتهاكات المستمرة "تعيق أي مسار للسلام وتشعل المزيد من الاضطرابات على المستويين الإقليمي والدولي".