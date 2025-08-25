جيش الاحتلال يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين خلال قصف مجمع ناصر الطبي

في بيان بشأن قصف مجمع ناصر الطبي، أعرب جيش الاحتلال الاسرائيلي عن أسفه لأي إصابة "في صفوف غير المتورطين"، قائلا إنه سيفتح تحقيقا أوليا، وذلك بعد مقتل عدد من الصحفيين في الهجوم.

وأكد جيش الاحتلال، اليوم الاثنين، انه شن غارة في منطقة مجمع ناصر الطبي بخان يونس بغزة.



وفق ما جاء في منشور بصفحة المتحدث باسم الجيش على تويتر، وجه رئيس الأركان الإسرائيلي الجنرال أيال زامير، وجّه بإجراء تحقيق أولي في أقرب وقت ممكن.

وقال إن "جيش الدفاع يعرب عن أسفه لأي إصابة في صفوف غير المتورطين، وهو لا يوجّه ضرباته نحو الصحفيين بصفتهم هذه، ويعمل قدر الإمكان على تقليص المساس بهم، مع الاستمرار في الحفاظ على أمن قوات".

ارتفاع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي

و ارتفع عدد القتلى في القصف الإسرائيلي على مجمع ناصر الطبي، في خان يونس جنوبي قطاع غزة، إلى 15 فلسطينيا، بينهم 4 صحفيين وعدد من المسعفين، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا".

وذكرت "وفا" نقلا عن مصدر طبي، أن الصحفيين القتلى هم:

حسام المصري، محمد سلامة، مريم أبو دقة، و معاذ أبو طه،

كما قتل عدد من طواقم الإسعاف والدفاع المدني أثناء إخلاء الجرحى.

