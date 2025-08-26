تعرف على إيرادات «روكي الغلابة» هذا الأسبوع بالمملكة العربية السعودية

تمكن فيلم"روكي الغلابة"بطولة الفنانة دنيا سمير غانم، من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات لهذا الأسبوع، فى المملكة العربية السعودية.

وحقق فيلم “روكي الغلابة” ما يقرب من 2 مليون و400 ألف ريال، وهو ما يعادل 31 مليون جنيه مصري.

“روكي الغلابة” بطولة دنيا سمير غانم، محمد ممدوح، محمد ثروت، محمد رضوان، وسلوى عثمان، إلى جانب عدد من ضيوف الشرف، منهم أحمد سعد وأوس أوس وغيرهم، والعمل من تأليف كريم يوسف وإنتاج محمد أحمد السبكي وإخراج أحمد الجندي.

وتدور أحداث روكي الغلابة، في إطار اجتماعي كوميدي، حيث تجسد النجمة دنيا سمير غانم خلاله شخصية فتاة فلاحة تمارس الملاكمة، وهي البودي جارد الخاص بـالنجم محمد ممدوح الذي يشاركها بطولة الفيلم، ويمران سويًا بالعديد من المواقف الكوميدية.