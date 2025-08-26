عزت زين أمينا عاما لمؤتمر تطوير المسرح المدرسي

قال المخرج عادل حسان إن أمانة مؤتمر "نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي" الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برعاية وزير الثقافة د.احمد فؤاد هنو ، اختارت الفنان القدير عزت زين أمينا عاما للمؤتمر.

ومن جانبه وافق المخرج خالد جلال - رئيس قطاع المسرح علي ترشيح أمانة المؤتمر.



واعتبر عادل حسان - مدير المركز ورئيس المؤتمر - أن اختيار زين سيضيف للمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في مجاله حيث يبحث من منظور واسع قضايا المسرح المدرسي متنقلا عبر محاوره بين الآني والمستقبلي، مناقشا قضايا الهوية والآلية والتحديات.

وبدأ الفنان عزت زين حياته الوظيفية أخصائي مسرح بالتربية والتعليم، وتدرج في المناصب والمسؤوليات إلى أن خرج إلى المعاش موجها عاما للمسرح، وخلال هذه الرحلة اكتسب العديد من الخبرات ، وقدم العديد من تلامذته للساحة الفنية، وترك بصمة واضحة في مجال المسرح المدرسي، والجامعي، قبل أن ينتقل للسينما والتلفزيون، حيث حقق شهرة واسعة وتم تكريمه في فعاليات متعددة.

ويقام مؤتمر "نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي، علي مدار يومي 30 و31 أغسطس الجاري، بالمجلس الأعلى للثقافة، ويقام حفل ختامه بمركز الهناجر للفنون بحضور وزيري الثقافة د. أحمد فؤاد هنو والتعليم محمد عبداللطيف.

ويأمل القائمون عليه إن يكون نقطة مفصلية في مسار المسرح المدرسي باعتباره مساحة تربوية وإبداعية يمكن أن تكون ذات تأثير علي ملايين من طلاب المدارس والجامعات.