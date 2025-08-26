قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

فن وثقافة

عزت زين أمينا عاما لمؤتمر تطوير المسرح المدرسي

عزت زين
عزت زين
أحمد البهى

قال المخرج عادل حسان إن أمانة مؤتمر "نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي" الذي ينظمه المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية برعاية وزير الثقافة د.احمد فؤاد هنو ، اختارت الفنان القدير عزت زين أمينا عاما للمؤتمر. 

ومن جانبه وافق المخرج خالد جلال - رئيس قطاع المسرح علي ترشيح أمانة المؤتمر.


واعتبر عادل حسان - مدير المركز ورئيس المؤتمر -  أن اختيار زين سيضيف للمؤتمر الذي يعد الأول من نوعه في مجاله حيث يبحث من منظور واسع قضايا المسرح المدرسي متنقلا عبر محاوره بين الآني والمستقبلي، مناقشا قضايا الهوية والآلية والتحديات.

وبدأ الفنان عزت زين  حياته الوظيفية أخصائي مسرح بالتربية والتعليم، وتدرج في المناصب والمسؤوليات إلى أن خرج إلى المعاش موجها عاما للمسرح، وخلال هذه الرحلة اكتسب العديد من الخبرات ، وقدم العديد من تلامذته للساحة الفنية، وترك بصمة واضحة في مجال المسرح المدرسي، والجامعي، قبل أن ينتقل للسينما والتلفزيون،  حيث حقق شهرة واسعة وتم تكريمه في فعاليات متعددة.

ويقام مؤتمر "نحو سياسة  وطنية للمسرح المدرسي، علي مدار يومي 30 و31 أغسطس الجاري، بالمجلس الأعلى للثقافة، ويقام حفل ختامه بمركز الهناجر للفنون بحضور وزيري الثقافة د. أحمد فؤاد هنو والتعليم محمد عبداللطيف.
ويأمل القائمون عليه إن يكون نقطة مفصلية في مسار المسرح المدرسي باعتباره مساحة تربوية وإبداعية  يمكن أن تكون ذات تأثير علي ملايين من طلاب المدارس والجامعات.

عادل حسان نحو سياسة وطنية للمسرح المدرسي المركز القومي للمسرح والموسيقي والفنون الشعبية المخرج عادل حسان خالد جلال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منشور الوزارة

الصحة توضح حقيقة وقوع حادث مروري عنيف على طريق الإسكندرية الصحراوي

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترامب

ترامب يكشف موعد النهاية الحاسمة للعدوان على غزة

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

ترشيحاتنا

مجدي عبد العاطي

يعيد اكتشاف نفسه.. إسلام صادق يعلق على قيادة مجدي عبد العاطي لـ «مودرن سبورت»

الزمالك

أحلى أشواط الدوري.. تعليق إبراهيم عبد الجواد على أداء المحلة والأهلي

منتخب مصر

بعثة منتخب مصر تؤدي مناسك العمرة قبل انطلاق بطولة كأس الخليج.. تفاصيل

بالصور

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات
نشرة المرأة والمنوعات

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر
عصير البرتقال بالبنجر الشمندر

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت
طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

اطفال المنيا
اطفال المنيا
اطفال المنيا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد