انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب

كشفت الفنانة إنتصار عن شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب.

و قالت الفنانة انتصار لصدي البلد " بجسد شخصية سيدة إسمها ام إبراهيم تعيش مع البيه المنعزل عن الناس (اشرف عبد الباقي)تعمل في الفيلا و يثق بها جدا ، بعد ذلك يدخل للفيلا ولد و بنت و يحدث في المسلسل العديد من المفاجآت .

و أضافت انتصار " سعيدة بالعمل مع النجم اشرف عبد الباقي صديق و عشره عمر عملنا في مواسم عديدة في مسلسل راجل وست ستات و سعيده بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية.



مسلسل ولد وبنت وشايب عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

العمل يجمع عددًا من أبرز نجوم الفن، أشرف عبد الباقي ، إنتصار، ليلى زاهر، نبيل عيسى، مروان المسلماني ، علاء عرفه والعمل من إخراج زينة عبد الباقي.

https://youtu.be/cbsIRqqclC8?si=zvw3IoTjc3hufB-I



https://youtube.com/shorts/3WxNVaP-dRI?si=-78u6UBS_zEjnucD