انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26-8-2025
رئيس الوزراء يصدر قرارًا بتعيين محمد صبري نائبًا لرئيس البورصة المصرية
تبدأ من 500 ألف جنيه.. اركب سيارة فرنسية كاملة أوتوماتيك | سوق المستعمل
أدعية الفجر المستجابة كما وردت عن النبي.. داوم على قراءتها
بسبب حرب غزة.. صندوق الثروة النرويجي يقرر التخارج من مجموعات مصرفية إسرائيلية
طرق دفع فاتورة التليفون الأرضي لتشغيل النت
خبير: مشروعات النقل والتنمية العمرانية تدعم الاقتصاد
حبس المتهم بقتل زوجته وطعن ابنته في المرج
ما هي سنة النبي بعد صلاة الفجر؟.. 7 عبادات لا تفوت ثوابها
أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 26-8-2025.. كم وصل عيار 21؟
من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية
فن وثقافة

انتصار تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب

الفنانة إنتصار
الفنانة إنتصار
أوركيد سامي

كشفت   الفنانة إنتصار عن شخصيتها في  مسلسل ولد بنت شايب.

و قالت الفنانة انتصار لصدي البلد " بجسد شخصية سيدة إسمها ام إبراهيم تعيش مع البيه المنعزل عن الناس (اشرف عبد الباقي)تعمل في الفيلا و يثق بها جدا ، بعد ذلك يدخل للفيلا ولد و بنت و يحدث في المسلسل العديد من المفاجآت .

و أضافت انتصار " سعيدة بالعمل مع النجم اشرف عبد الباقي صديق و عشره عمر عملنا في مواسم عديدة في مسلسل راجل وست ستات و سعيده بالعمل مع كل فريق العمل و الكواليس كلها تعاون و ايجابية. 


مسلسل ولد وبنت وشايب عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions  على أن يُعرض  حصرياً عبر منصة Watch it.

العمل يجمع عددًا من أبرز نجوم الفن،  أشرف عبد الباقي   ، إنتصار، ليلى زاهر، نبيل عيسى،  مروان المسلماني ، علاء عرفه والعمل من إخراج زينة عبد الباقي.

https://youtu.be/cbsIRqqclC8?si=zvw3IoTjc3hufB-I


https://youtube.com/shorts/3WxNVaP-dRI?si=-78u6UBS_zEjnucD

