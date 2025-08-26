ليلي أحمد زاهر تكشف لصدى البلد كواليس و أسرار شخصيتها في مسلسل ولد بنت شايب

أعربت الفنانة ليلي أحمد زاهر عن سعادتها بمشاركتها في مسلسل ولد بنت شايب

وقالت الفنانة ليلي أحمد زاهر لصدي البلد " بجسد شخصية ندي وهي شخصية غامضة وكتومة وذكية.

مسلسل ولد وبنت وشايب عمل درامي جديد يجمع بين الأجيال والصراعات والتقلبات الأخلاقية التي تقدمها زينة عبد الباقي في رؤية إخراجية جديدة، وهو من إنتاج AF prodcutions على أن يُعرض حصرياً عبر منصة Watch it.

العمل يجمع عددًا من أبرز نجوم الفن، أشرف عبد الباقي ، إنتصار، ليلى زاهر، نبيل عيسى، مروان المسلماني ، علاء عرفه والعمل من إخراج زينة عبد الباقي.