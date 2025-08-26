جولة تثقيفية للأطفال في المتحف القومي للحضارة ضمن برامج قصور الثقافة

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، جولة تثقيفية جديدة للأطفال، من خلال مشروع "أتوبيس الفن الجميل" إلى المتحف القومي للحضارة المصرية، بالقاهرة، في إطار برامج وزارة الثقافة الرامية إلى نشر الوعي الفني والثقافي لدى النشء.

شارك في الجولة أطفال المركز الثقافي بألماظة، واصطحبهم خلالها فريق المتحف للتعريف بتاريخ ذلك المجمع الحضاري المتكامل الذي يضم معروضات لمختلف عصور الحضارة المصرية القديمة.

وخلال الجولة، تفقد الأطفال قاعات المتحف، من أبرزها "قاعة الحرف" التي تضم أقدم الحرف التراثية في مصر مثل الفخار، الأخشاب، النسيج، والحلي، إلى جانب مشاهدة مجموعات متنوعة من القطع الأثرية التي تجسد التراث المادي وغير المادي، والتي صاحبها تقديم فيديوهات توضيحية للتعريف بتاريخ كل قطعة.

نفذت الفعاليات ضمن أنشطة الإدارة العامة لثقافة الطفل، برئاسة د. جيهان حسن، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث، برئاسة د. حنان موسى، واختتمت بورشة رسم نفذتها سارة علي، استلهم فيها الأطفال أعمالهم الفنية من المعروضات التي شاهدوها، بجانب مسابقة ثقافية إشراف يمنى حسين.