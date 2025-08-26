سوريا .. عدوان اسرائيلي جديد على محافظة القنيطرة



أعلن التلفزيون السوري استشهاد أحد المدنيين بنيران جيش الاحتلال الإسرائيلي في محافظة القنيطرة بعد توغله في المنطقة.

وفي وقت سابق ؛ أكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال سيبقى في قمة جبل الشيخ، وذلك للحماية من التهديدات من الجانب السوري، بحسب ما زعم.

وقال وزير دفاع الاحتلال، في تصريحات له: “سنواصل حماية الدروز في سوريا”.

وفي وقت سابق؛ طالب حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء الواقعة جنوب سوريا، الدول بتقديم الدعم لإقامة إقليم منفصل.

وقال الهجري إن ما شهدته محافظة السويداء خلال الفترة الماضية كان الهدف منه إبادة الطائفة الدرزية، بحسب ما أورده موقع تلفزيون سوريا.

وأوضح أن "المشروع بدأ بعنوان جديد، بعد المحنة الوجودية الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية، ونطالب كل شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف إلى جانبنا لإعلان إقليم منفصل في الجنوب السوري لحمايتنا".

وبارك حكمت الهجري تشكيل الحرس الوطني في السويداء، الذي وصفه بأنه الذراع العسكرية الدرزية الذي سيحافظ على الأرض والعِرض بشكل منظم من خلال مختصين وضباط.

وفي ختام حديثه، جدد الهجري شكره للاحتلال الإسرائيلي على الدعم الذي يقدمه له.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة السويداء مظاهرات تُرفع فيها أعلام الاحتلال الإسرائيلي، وتطالب بـالاستقلال عن سوريا وفتح معبر نحو الأراضي المحتلة.