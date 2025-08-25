سوريا تندد بـ"الانتهاك الإسرائيلي السافر" في ريف دمشق وتدعو الأمم المتحدة للرد

أصدرت وزارة الخارجية السورية اليوم الاثنين بيانا بعد التوغل الإسرائيلي في ريف دمشق، بقوات ومعدات عسكرية وصفتها بـ"الانتهاك السافر" على سوريا.

وقالت وزارة الخارجية في بيانها "تُعرب الجمهورية العربية السورية عن إدانتها الشديدة للتوغل العسكري الذي نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة بيت جن بريف دمشق، والذي تم عبر قوة مؤلّفة من إحدى عشرة آلية عسكرية وما يقارب ستين جنديًا، والسيطرة على تل باط الوردة في سفح جبل الشيخ في انتهاك سافر لسيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها".

وقال بيان الخارجية السورية إن هذا التصعيد الخطير يُعدّ تهديدًا مباشرًا للسلم والأمن الإقليميين، ويُجسّد مجددًا النهج العدواني الذي تنتهجه سلطات الاحتلال في تحدٍ صارخ لأحكام القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، لا سيما تلك المتعلقة باحترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.

وأكدت أن استمرار مثل هذه الانتهاكات يُقوّض جهود الاستقرار ويفاقم من حالة التوتر في المنطقة، فإنها تُجدد دعوتها إلى منظمة الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لتحمل مسؤولياتهم القانونية والأخلاقية، واتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة لردع سلطات الاحتلال عن ممارساتها العدوانية، وضمان مساءلتها وفقًا لأحكام القانون الدولي، بما يكفل صون سيادة الجمهورية العربية السورية ووحدة أراضيها.