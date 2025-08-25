مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي

عقد د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ٢٥ أغسطس ٢٠٢٥، لقاءً ثنائيا مع فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق الشقيق، وذلك على هامش الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي بمدينة جدة لمناقشة تطورات الأوضاع في قطاع غزة.

أشاد الجانبان بما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر والعراق من زخم متصاعد، وما تحقق في إطارها من إنجازات ملموسة، مؤكدين أن تعزيز التعاون الثنائي يمثل أولوية لدى البلدين في ظل التحديات الإقليمية الراهنة. فى هذا السياق، نوّه الوزير عبد العاطي بالنتائج الإيجابية التي أسفرت عنها الدورة الثالثة للجنة العليا المصرية–العراقية المشتركة التي عقدت ببغداد في يناير ٢٠٢٥، وما شهدته من توقيع ١٢ اتفاقية ومذكرة تفاهم، مثلت نقلة نوعية في دفع التعاون المشترك إلى آفاق أرحب.

كما جرى التباحث بشأن سبل تعظيم التعاون الاقتصادي، حيث ثمن الجانبان تطور معدلات التبادل التجاري، وأعربا عن تطلعهما إلى فتح مزيد من الأسواق العراقية أمام الصادرات المصرية، بما يسهم في بلوغ المستهدف التجاري المشترك المقدر بمليار دولار سنويا، مع دعم جهود القطاع الخاص في البلدين نحو شراكات اقتصادية فعالة.

وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر للجهود التي يبذلها رئيس الحكومة العراقية في ترسيخ الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي بالعراق، مؤكدا دعم مصر الكامل لاستقلال العراق ووحدة مؤسساته الوطنية، وحرصها على أن يضطلع العراق بدوره الإيجابي والفاعل في محيطه العربي، انطلاقا من إيمان راسخ بمركزية الدور العراقي في الحفاظ على استقرار المنطقة.

وتناول اللقاء آخر المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها تطورات الوضع في قطاع غزة، حيث شدد الوزيران على الرفض الكامل للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، وسياسة التجويع في مخالفة صارخة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. كما نددا بالخطط التوسعية الاستيطانية في الضفة الغربية والانتهاكات الإسرائيلية المستمرة في الأراضي الفلسطينية المحتلة. واستعرض الوزير عبد العاطي في هذا الإطار الجهود التي تبذلها مصر بالتنسيق مع قطر لوقف فوري لإطلاق النار، وضمان النفاذ الكامل وغير المشروط للمساعدات الإنسانية، والإفراج عن الرهائن والأسرى.