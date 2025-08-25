قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
مصر.. خط الدفاع الأول عن القضية الفلسطينية ورفض التهجير
وزيرا خارجية مصر والسعودية يؤكدان الشراكة الاستراتيجية والتنسيق إزاء القضايا الإقليمية
موعد بداية فصل الشتاء2026 رسمياً.. باقي كام يوم؟
مصر والعراق يؤكدان رفضهما للعدوان الإسرائيلي ويبحثان تعزيز التعاون الاقتصادي
غزة تحت المجهر| مجاعة الصمت الدولي وسقوط الأخلاق الدولية.. ومحلل: الضمير العالمي مات
الخبز المسموم والغيرة القاتلة.. حل لغز وفـ.اة أب وولاده الـ6 في المنيا
ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة
الرئاسة التركية: قصف مجمع ناصر الطبي جريمة حرب وهجوم على حرية الصحافة
الرئيس السيسي يوجه بمواصلة تطوير شبكة الموانئ المصرية
القبض على شخصين أفرغا حمولة صرف صحي في ترعة بسوهاج
القوات المسلحة تنظم زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الأكاديمية العسكرية والجامعات المصرية للشركة العربية العالمية للبصريات
الصحة: الزيادة في الولادات القيصرية تُكلف موازنة الدولة نحو 120 مليار جنيه سنويًا
أخبار العالم

جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: الهجوم على مستشفى ناصر في غزة خطأ

غارات إسرائيلية
غارات إسرائيلية
ناصر السيد

قال متحدث باسم وكالة رويترز للأنباء: "نشعر بصدمة بالغة لسماع خبر مقتل حسام المصري، المتعاقد مع رويترز، وإصابة حاتم خالد، أحد متعاقدينا، في غارات إسرائيلية".

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر الاثنين بشن هجوم بالخطأ على مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد صحفيين معروفين، من بينهم صحفيون من رويترز، بالإضافة إلى ما يصل إلى 14 آخرين.

واعترف جيش الاحتلال بأن الهجوم على المستشفى كان مُعتمدًا، ما يعني بزعم وجود هدف لحركة حماس، لكنه قال إنه يحقق في الهجوم، ما يعني أن جوانب مهمة من الهجوم ونتائجه تُعتبر خطأً فادحًا.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن ينوي إيذاء الصحفيين أو المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

في وقت سابق من صباح الاثنين، ومرة ​​أخرى بعد الظهر، أفادت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة جيروزالم بوست أن سلاح الجو لم يكن مسؤولاً عن أي شيء يتعلق بأي عملية في تلك المنطقة، وأن "عنوان" إدارة أي هجوم من هذا القبيل كان القيادة الجنوبية للجيش، التي يرأسها اللواء يانيف آسور، مع أن مستويات مختلفة من المسؤولين توافق على أهداف متفاوتة الحساسية.

منذ تولي آسور قيادة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة في مارس، انتقدته مصادر في سلاح الجو بشكل متكرر لتقصيره في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين مقارنةً بمعظم الحرب التي سبقتها، والتي أدارها اللواء يارون فينكلمان.

الجيش الإسرائيلي الهجوم على مستشفى ناصر مستشفى ناصر في غزة وكالة رويترز حسام المصري حاتم خالد غارات إسرائيلية جيش الاحتلال الإسرائيلي خان يونس

