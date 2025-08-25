جيش الاحتلال الإسرائيلي يزعم: الهجوم على مستشفى ناصر في غزة خطأ

قال متحدث باسم وكالة رويترز للأنباء: "نشعر بصدمة بالغة لسماع خبر مقتل حسام المصري، المتعاقد مع رويترز، وإصابة حاتم خالد، أحد متعاقدينا، في غارات إسرائيلية".

وأقر جيش الاحتلال الإسرائيلي بعد ظهر الاثنين بشن هجوم بالخطأ على مستشفى ناصر في خان يونس، جنوب غزة، ما أسفر عن استشهاد صحفيين معروفين، من بينهم صحفيون من رويترز، بالإضافة إلى ما يصل إلى 14 آخرين.

واعترف جيش الاحتلال بأن الهجوم على المستشفى كان مُعتمدًا، ما يعني بزعم وجود هدف لحركة حماس، لكنه قال إنه يحقق في الهجوم، ما يعني أن جوانب مهمة من الهجوم ونتائجه تُعتبر خطأً فادحًا.

وزعم الجيش الإسرائيلي أنه لم يكن ينوي إيذاء الصحفيين أو المدنيين الفلسطينيين الأبرياء.

في وقت سابق من صباح الاثنين، ومرة ​​أخرى بعد الظهر، أفادت مصادر في جيش الاحتلال الإسرائيلي لصحيفة جيروزالم بوست أن سلاح الجو لم يكن مسؤولاً عن أي شيء يتعلق بأي عملية في تلك المنطقة، وأن "عنوان" إدارة أي هجوم من هذا القبيل كان القيادة الجنوبية للجيش، التي يرأسها اللواء يانيف آسور، مع أن مستويات مختلفة من المسؤولين توافق على أهداف متفاوتة الحساسية.

منذ تولي آسور قيادة عمليات جيش الدفاع الإسرائيلي في غزة في مارس، انتقدته مصادر في سلاح الجو بشكل متكرر لتقصيره في تجنب وقوع إصابات بين المدنيين مقارنةً بمعظم الحرب التي سبقتها، والتي أدارها اللواء يارون فينكلمان.