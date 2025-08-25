ارتفاع عدد الشهداء الصحفيين بقطاع غزة لـ245 منذ بدء إسرائيل لحرب الإبادة

ارتفع عدد الشهداء الصحفيين إلى 245 شهيدا منذ بدء الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك عقب الجريمة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس جنوبي القطاع، بحسب ما أفاد به المكتب الإعلامي الحكومي.

وقال الإعلام الحكومي، في تصريح صحفي اليوم الإثنين، “ارتفع عدد الشهداء من الصحفيين إلى 245 منذ بداية حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وذلك بعد الإعلان عن استشهاد الصحفي أحمد أبو عزيز الذي يعمل صحفياً مع شبكة قدس فيد ووسائل أخرى، متأثرًا بجراحه التي أصيب بها في الجريمة المروّعة التي ارتكبها الاحتلال بقصف مجمع ناصر الطبي، وراح ضحيتها 20 شهيداً والعديد من الإصابات”، بحسب وكالة "صفا".

ودان المكتب استهداف وقتل واغتيال الاحتلال الإسرائيلي للصحفيين الفلسطينيين بشكل ممنهج، داعيًا الاتحاد الدولي للصحفيين، واتحاد الصحفيين العرب، وكل الهيئات الصحفية في كل دول العالم إلى إدانة هذه الجرائم الممنهجة ضد الصحفيين والإعلاميين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وحمل المكتب، الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية والدول المشاركة في جريمة الإبادة الجماعية، مثل: المملكة المتحدة، وألمانيا، وفرنسا، المسؤولية الكاملة عن ارتكاب هذه الجرائم النَّكراء الوحشية.

وطالب المكتب، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والمنظمات ذات العلاقة بالعمل الصحفي والإعلامي في كل دول العالم إلى إدانة جرائم الاحتلال وردعه وملاحقته في المحاكم الدولية على جرائمه المتواصلة، وتقديم مجرمي الاحتلال للعدالة.

كما طالب بممارسة الضغط بشكل جدي وفاعل لوقف جريمة الإبادة الجماعية، وحماية الصحفيين والإعلاميين في قطاع غزة، ووقف جريمة قتلهم واغتيالهم.