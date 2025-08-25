قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أخبار العالم

بوتين وبيزيشكيان.. لقاء حول المشروع النووي الإيراني والتهديد الأوروبي

محمد على

ناقش الرئيسان الإيراني والروسي، الاثنين، البرنامج النووي لطهران في الوقت الذي هددت فيه القوى الأوروبية بإعادة فرض العقوبات على طهران بسبب الاتفاق النووي المبرم عام 2015.

هددت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بتفعيل "آلية الاستعادة" لإعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة التي تم رفعها بموجب الاتفاق ما لم توافق إيران على الحد من تخصيب اليورانيوم واستعادة التعاون مع مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

قالت وسائل إعلام رسمية إيرانية إن إيران ستجري محادثات مع الثلاثي الأوروبي في جنيف يوم الثلاثاء.

قال الكرملين يوم الاثنين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن أجرى مكالمة هاتفية مع الرئيس الإيراني مسعود بيزيشكيان، حيث "تطرق الرجلان إلى الوضع حول البرنامج النووي الإيراني".

ولم يوضح البيان ما ناقشه الطرفان.

وقالت الرئاسة الإيرانية إن بيزيشكيان شكر بوتين على دعمه "لحق طهران في التخصيب" وقال إن إيران "لا تسعى ولن تسعى أبدا إلى صنع أسلحة نووية".

وقد عززت الدولتان العلاقات السياسية والعسكرية والاقتصادية خلال الهجوم العسكري الروسي على أوكرانيا.

وسعت إيران بانتظام إلى تنسيق مواقفها مع روسيا والصين قبل المحادثات النووية المهمة مع الولايات المتحدة وأوروبا خلال الأزمة الحالية.

وذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، الاثنين، أن موسكو تعارض فكرة فرض عقوبات "سناب باك".

ونقلت الصحيفة عن وزارة الخارجية قولها في بيان إن "التهديدات التي أطلقتها بريطانيا وألمانيا وفرنسا بتفعيل آلية إعادة فرض العقوبات الأممية المعلقة سابقاً على إيران تشكل عاملاً خطيراً مزعزعاً للاستقرار".

تعد روسيا طرف في خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015، والتي منحت إيران تخفيف العقوبات مقابل فرض قيود على برنامجها النووي.

وتشكك طهران في قانونية الاستعانة ببند "سناب باك" في الاتفاق، وتتهم الأوروبيين بعدم الوفاء بالتزاماتهم بموجب الاتفاق.

علقت إيران تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية بعد حرب استمرت 12 يوما مع إسرائيل في وقت سابق من هذا العام، حيث أشارت طهران إلى فشل الوكالة في إدانة الضربات الإسرائيلية والأمريكية على منشآتها النووية.

المشروع النووي بوتين وبيزيشكيان التهديد الأوروبي بريطانيا وفرنسا عقوبات تخصيب اليورانيوم الذرية

المزيد

