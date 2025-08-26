قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
جامعة عين شمس الأهلية تفتح باب التسجيل وتقديم الأوراق إلكترونيا للعام الجديد.. تفاصيل
موعد شهر رمضان 2026 فلكيا.. بالتاريخ واليوم
الإيجار القديم.. موعد تطبيق الأجرة الموحدة على الشقق السكنية
النقل: استمرار تنفيذ المرحلة الأولى من الخط الرابع للمترو.. وتصوير جوي يبرز تقدم الأعمال
بعد القبض عليه بغسل 12 مليون جنيه.. أوتاكا خطيب هدير عبد الرازق يواجه هذه العقوبة
لجنة الحكام تعقد اجتماعها الأول بعد اعتماد التشكيل الجديد
مجاعة حقيقة ومجـ ـازر لا تتوقف.. إسرائيل تضرب بالقوانين الدولية عرض الحائط
حركة فتح الفلسطينية: تحركات مصر تجاه غزة «تخيف نتنياهو»
اصطفاف شاحنات قافلة المساعدات الثالثة والعشرين استعدادا لتحركها من مصر إلى غزة
قرار عاجل في وقف استخدام الحيوانات في عروض السيرك بمصر
إيران تكشف حقيقة اغتيال دولة الاحتلال لرئيسي العام الماضي
توك شو

التليفزيون السوري: جيش الاحتلال ينهي حياة مدني في القنيطرة بعد توغله بالمنطقة

سوريا
سوريا
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية خبرا عاجلا يفيد بأن التلفزيون السوري، قال إن جيش الاحتلال يقتل مدنيا في محافظة القنيطرة بعد توغله بالمنطقة.

وأكد وزير دفاع الاحتلال الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن جيش الاحتلال  سيبقى في قمة جبل الشيخ، وذلك للحماية من التهديدات من الجانب السوري، بحسب ما زعم.

وقال وزير دفاع الاحتلال، في تصريحات له: “سنواصل حماية الدروز في سوريا”.

وفي وقت سابق؛ طالب حكمت الهجري، أحد شيوخ عقل طائفة الدروز في محافظة السويداء الواقعة جنوب سوريا، الدول بتقديم الدعم لإقامة إقليم منفصل.

وقال الهجري إن ما شهدته محافظة السويداء خلال الفترة الماضية كان الهدف منه إبادة الطائفة الدرزية، بحسب ما أورده موقع تلفزيون سوريا.

وأوضح أن "المشروع بدأ بعنوان جديد، بعد المحنة الوجودية الأخيرة التي كان القصد منها إبادة الطائفة الدرزية، ونطالب كل شرفاء العالم والدول الحرة بالوقوف إلى جانبنا لإعلان إقليم منفصل في الجنوب السوري لحمايتنا".

وبارك حكمت الهجري تشكيل الحرس الوطني في السويداء، الذي وصفه بأنه الذراع العسكرية الدرزية الذي سيحافظ على الأرض والعِرض بشكل منظم من خلال مختصين وضباط.

وفي ختام حديثه، جدد الهجري شكره للاحتلال الإسرائيلي على الدعم الذي يقدمه له.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه محافظة السويداء مظاهرات تُرفع فيها أعلام الاحتلال الإسرائيلي، تطالب بـالاستقلال عن سوريا وفتح معبر نحو الأراضي المحتلة.


 

القاهرة الإخبارية التلفزيون السوري جيش الاحتلال

نشرة المرأة والمنوعات.. بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة للإعلامي عاطف كامل.. كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

لمحاربة نقص الحديد.. طريقة عمل عصير البرتقال بالبنجر

بالبطاطس والقرع.. طريقة عمل الانتركوت

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

