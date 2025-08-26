منتجي الدواجن: تكاليف المزارع والكرتون رفعت سعر البيض

أكد ثروت الزيني، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن السبب الحالي في عدم استقرار أسعار البيض في الأسواق يرجع إلى تكلفة إنتاجه مثل سعر الكراتين، وزيادة أسعار المزارع، وارتفاع الدولار، إضافة إلى زيادة الطلب على البيض عن الأعوام السابقة وغيرها.

وأوضح "الزيني"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "الستات "، المذاع على قناة "النهار"، أن إنتاج البيض ارتفع لأكثر من 15 مليار بيضة في السنة، مشيراً إلى أنه من المتوقع انخفاض أسعاره خلال الأشهر القادمة مع دخول إنتاج جديد.

تراجعاً في أسعار الدواجن قريباً

وأشار نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، إلى أن تذبذب سعر السلعة في الأسواق يخضع للعرض والطلب، وأن زيادة منافذ البيع والتسويق ستؤدي إلى انخفاض أسعاره، مضيفاً أن هناك تراجعاً في أسعار الدواجن.