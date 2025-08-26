أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد.. اليوم

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء، في إطار حرص الأهالي على تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية اليومية.

أسعار الدواجن والبيض بمحافظة الوادي الجديد

وبحسب حركة البيع والشراء بالأسواق، تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 85 و90 جنيهًا، بينما سجل سعر الفراخ البيضاء من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الفراخ البلدي إلى 125 جنيهًا للكيلوجرام، مع ترجيحات باستمرار الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بالبيض، استقرت كرتونة البيض الأبيض عند 125 جنيهًا، بينما سجل البيض البلدي سعر 125 جنيهًا، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الاحمر 140 جنيهًا، مع توافر المعروض بكميات كافية داخل الأسواق والمنافذ الحكومية والخاصة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات المقومات الزراعية والإنتاجية المتعددة، والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة اهتمامًا واسعًا من الدولة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، نظرًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي والحد من الاعتماد على واردات المحافظات الأخرى.

كما شهدت المحافظة توسعًا كبيرًا في مشروعات مزارع الدواجن، التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في توفير اللحوم البيضاء والبيض، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار الأسواق. وتساعد البيئة الصحراوية والمناخ الجاف في نجاح هذه المشروعات، حيث تضمن بيئة صحية خالية من الملوثات وتوفر منتجات آمنة للمستهلك.

وساعدت جهود الدولة في دعم المستثمرين وأصحاب المزارع الداجنة عبر المبادرات التمويلية، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، فضلًا عن تقديم الخدمات البيطرية والتحصينات المجانية، على تحسين الإنتاج المحلي وزيادة المعروض داخل الأسواق.

ويعتمد السوق المحلي بدرجة أساسية على الإنتاج الداخلي للمزارع، مع كميات إضافية من المحافظات المجاورة لتغطية أي نقص موسمي، خاصة بالأعياد والعطلات. كما تكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الرقابة على الأسواق والتعاون مع التجار لضبط الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية.