قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
روسيا تدعو الاحتلال إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع تدهور الوضع في قطاع غزة
مظاهرات صباحية في تل أبيب لإجبار نتنياهو على وقف الحرب وإعادة الأسرى
محدش بلغه بموعد وصولها.. 5 أدلة على استمرار خلاف أنغام مع والدها
العد التنازلي لصيف 2025.. نجم سهيل يعلن عن نهاية الفصل
خيانة للصحفيين بغزة.. تفاصيل إستقالة صحفية كندية من رويترز
توفيق عبد الحميد: شقتي مقفولة من 15 سنة ومع ذلك دفعت الفواتير واتغرمت 20 ألف جنيه
الأهلي يوضح موقفه من ريبيرو قبل مواجهة بيراميدز
أسعار الدواجن والبيض اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025
مستقبل الطلاب بـ2500 جنيه.. موظفان في مدرسة بالوراق يبيعان أوراق إجابات الامتحانات
مأساة دلجا بالمنيا.. زوجة الأب وضعت السم في الخبز لإنهاء حياة زوجها وأبنائه
طليقة عاطف كامل الأولى: علاقتنا كلها ود واحترام.. ومات بسبب حكم لـ طليقته الثانية
مصادر تكشف الجدول الزمنى للترشح وإعلان نتيجة انتخابات مجلس النواب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أسعار الدواجن والبيض بأسواق الوادي الجديد.. اليوم

دواجن ارشيفيه
دواجن ارشيفيه
منصور ابوالعلمين

شهدت أسواق محافظة الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء حالة من الاستقرار في أسعار الدواجن والبيض، وسط إقبال متزايد من المواطنين على الشراء،  في إطار حرص الأهالي على تلبية احتياجاتهم من السلع الغذائية اليومية.

أسعار الدواجن والبيض بمحافظة الوادي الجديد

وبحسب حركة البيع والشراء بالأسواق، تراوح سعر كيلو الفراخ الساسو بين 85 و90 جنيهًا، بينما سجل سعر الفراخ البيضاء من 70 إلى 80 جنيهًا للكيلو، ووصل سعر الفراخ البلدي إلى 125 جنيهًا للكيلوجرام، مع ترجيحات باستمرار الاستقرار خلال الأيام المقبلة.

وفيما يتعلق بالبيض، استقرت كرتونة البيض الأبيض عند 125 جنيهًا، بينما سجل البيض البلدي سعر 125 جنيهًا، في حين بلغ سعر كرتونة البيض الاحمر 140 جنيهًا، مع توافر المعروض بكميات كافية داخل الأسواق والمنافذ الحكومية والخاصة.

وتُعد محافظة الوادي الجديد من المحافظات الريفية ذات المقومات الزراعية والإنتاجية المتعددة، والتي شهدت خلال الأعوام الأخيرة اهتمامًا واسعًا من الدولة لتطوير قطاع الثروة الحيوانية والداجنة، نظرًا لأهميته في دعم الأمن الغذائي والحد من الاعتماد على واردات المحافظات الأخرى.

كما شهدت المحافظة توسعًا كبيرًا في مشروعات مزارع الدواجن، التي أصبحت عنصرًا رئيسيًا في توفير اللحوم البيضاء والبيض، وهو ما انعكس إيجابيًا على استقرار الأسواق. وتساعد البيئة الصحراوية والمناخ الجاف في نجاح هذه المشروعات، حيث تضمن بيئة صحية خالية من الملوثات وتوفر منتجات آمنة للمستهلك.

وساعدت جهود الدولة في دعم المستثمرين وأصحاب المزارع الداجنة عبر المبادرات التمويلية، وتوفير الأعلاف بأسعار مناسبة، فضلًا عن تقديم الخدمات البيطرية والتحصينات المجانية، على تحسين الإنتاج المحلي وزيادة المعروض داخل الأسواق.

ويعتمد السوق المحلي بدرجة أساسية على الإنتاج الداخلي للمزارع، مع كميات إضافية من المحافظات المجاورة لتغطية أي نقص موسمي، خاصة بالأعياد والعطلات. كما تكثف الأجهزة التنفيذية بالمحافظة الرقابة على الأسواق والتعاون مع التجار لضبط الأسعار ومواجهة أي ممارسات احتكارية.

الوادى الجديد اخبار الوادي الجديد أسواق أسعار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عاطف كامل

بعد حبسه 10سنوات.. تفاصيل اللحظات الأخيرة في حياة الإعلامي عاطف كامل

اطفال المنيا

كان ممكن يعيشوا .. طبيب يكشف مفاجأة فى حالة أطفال المنيا

حالة الطقس

ساعات النهار الأخيرة قبل الاعتدال .. بيان هام من الأرصاد عن طقس اليوم

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

اكتشفت زواج حبيبها بأخرى وضربها بمطواة.. اعترافات لوليتا «بنت الباشمهندس» في التحقيقات

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم الثلاثاء

أنغام

من تشخيص خاطئ إلى جراحة بألمانيا.. القصة الكاملة لأزمة أنغام الصحية

الشيخ محمد رضا الطنطاوي

وسط حالة من الحزن.. الدقهلية تودع القارئ الشاب محمد رضا الطنطاوي

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 26 أغسطس 2025

ترشيحاتنا

نيكو كوفاتش

بوروسيا دورتموند يُجدد الثقة في نيكو كوفاتش حتى صيف 2027

الزمالك

أحمد عبدالباسط يطرح سؤالاً للجماهير بشأن الزمالك وفاركو

شوبير

بعد مباراة المحلة.. شوبير ينتقد لاعبي الأهلي: دماغ مشغولة

بالصور

مرور ميداني لزراعة الشرقية للنهوض بالمحاصيل الصيفية بمركزي ديرب نجم والإبراهيمية

زراعة الشرقية
زراعة الشرقية
زراعة الشرقية

سلطات وشوربة ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف
سلطات شوربات ومقبلات باردة.. دليلك لأكلات لا تُتعبك في الصيف

شيفروليه تتوقف عن إنتاج أشهر سياراتها بسبب خطر احتراقها فجأة

شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت
شيفروليه كورفيت

زوجة الأب والعيش المسموم.. القصة الكاملة لمجـ.ـزرة عائلية في المنيا راح ضحيتها 6 أطفال ووالدهم| خبراء السموم يكشفون سر تأثيره ومحاولة الإنقاذ

وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب
وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب

فيديو

النجم الساطع 2025

أكثر من 8 آلاف مقاتل يشاركون في تدريبات النجم الساطع 2025 بقاعدة محمد نجيب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد