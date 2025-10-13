التمثيل التجاري المصري في إسطنبول يبحث جذب استثمارات تركية جديدة

يسعى المكتب التجاري في إسطنبول إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر، والصناعات المغذية لهما، بما يسهم في تعزيز الـ Ecosystem الخاص بهذه الصناعة الحيوية وتوطين عدد من الصناعات المساندة.

التقى الوزير المفوض التجاري علي باشا – رئيس المكتب التجاري في إسطنبول ، وهدى درة – السكرتير الثاني التجاري بالمكتب، برئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مصنعي مستلزمات واكسسوارات الملابس التركي وعدد من الشركات الأعضاء بالاتحاد.

وخلال اللقاء، تم استعراض ملامح صناعة الملابس الجاهزة في مصر، والخطط المستقبلية لمضاعفة الصادرات المصرية من هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة فرص ومزايا الاستثمار في السوق المصري، والإجابة على استفسارات الشركات التركية المشاركة بشأن الحوافز والإعفاءات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في المناطق الصناعية المتخصصة.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تنظيم زيارة رسمية لوفد من الاتحاد التركي وعدد من الشركات الأعضاء به إلى مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف التعرف ميدانياً على فرص الاستثمار المتاحة ودراسة إمكانية إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مستلزمات واكسسوارات الملابس داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي هذا الصدد فقد اكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في إنتاج مستلزمات واكسسوارات الملابس، حيث يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في هذا المجال نحو ألف شركة. كما تمثل الاستثمارات التركية في صناعة الملابس الجاهزة أحد أهم روافد الاستثمارات التركية في مصر، والتي بلغ إجماليها حوالي أربعة مليارات دولار، في ظل التوجه المشترك نحو تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار المتبادل.