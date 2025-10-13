قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
ملحقش يفرح.. اللحظات الأخيرة في حياة الصحفي الفلسطيني صالح الجعفراوي
أحمد موسي: 300 وسيلة إعلامية دولية تتولى تغطية قمة السلام في شرم الشيخ
"قلادة النيل" الأرفع.. قائمة الشرف التي انضم إليها ترامب بأمر من الرئيس السيسي
أحمد موسى : ترامب اختار القاهرة لتوقيع اتفاقية السلام تأكيدا لدور مصر والرئيس السيسي
الإحتلال يطلق النار على الفلسطينيين قرب سجن عوفر ويصيب شابا في فخذه
تفوق على العظماء.. محمد صلاح يرسخ مكانته بين أساطير الكرة الإنجليزية والإفريقية
أحمد موسي: ترامب يزور مصر لأول مرة.. و23 دولة تشارك فى قمة شرم الشيخ للسلام
شوبير يكشف فرمان من ييس توروب قبل مواجهة إيجل نوار في دوري الأبطال
بدء تحرك حافلات الأسرى الفلسطينيين المفرج عنهم
الاتحاد الدولي للصناعات الدوائية يشيد بالتجربة المصرية في الصحة الوقائية ويصفها بـ«النموذج المشرق»
إجراء عاجل من مخابرات الاحتلال بشأن عائلات الأسرى المقدسيين المفرج عنهم
الاتحاد الأوروبي سيستأنف المراقبة في معبر رفح بين غزة ومصر
التمثيل التجاري المصري في إسطنبول يبحث جذب استثمارات تركية جديدة

ولاء عبد الكريم

يسعى المكتب التجاري في إسطنبول إلى جذب المزيد من الاستثمارات التركية إلى قطاع الملابس الجاهزة والمنسوجات في مصر، والصناعات المغذية لهما، بما يسهم في تعزيز الـ Ecosystem الخاص بهذه الصناعة الحيوية وتوطين عدد من الصناعات المساندة.

التقى الوزير المفوض التجاري علي باشا – رئيس المكتب التجاري في إسطنبول ، وهدى درة – السكرتير الثاني التجاري بالمكتب، برئيس وأعضاء مجلس إدارة اتحاد مصنعي مستلزمات واكسسوارات الملابس التركي وعدد من الشركات الأعضاء بالاتحاد.

وخلال اللقاء، تم استعراض ملامح صناعة الملابس الجاهزة في مصر، والخطط المستقبلية لمضاعفة الصادرات المصرية من هذا القطاع، بالإضافة إلى مناقشة فرص ومزايا الاستثمار في السوق المصري، والإجابة على استفسارات الشركات التركية المشاركة بشأن الحوافز والإعفاءات التي تقدمها الدولة للمستثمرين الأجانب، ولا سيما في المناطق الصناعية المتخصصة.

واختُتم اللقاء بالاتفاق على تنظيم زيارة رسمية لوفد من الاتحاد التركي وعدد من الشركات الأعضاء به إلى مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، بهدف التعرف ميدانياً على فرص الاستثمار المتاحة ودراسة إمكانية إنشاء مصانع جديدة لإنتاج مستلزمات واكسسوارات الملابس داخل مصر لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الإقليمية والعالمية.

وفي هذا الصدد فقد اكد الوزير المفوض التجاري د. عبد العزيز الشريف وكيل أول الوزارة رئيس التمثيل التجاري، أن تركيا تحتل المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين في إنتاج مستلزمات واكسسوارات الملابس، حيث يبلغ عدد الشركات التركية العاملة في هذا المجال نحو ألف شركة. كما تمثل الاستثمارات التركية في صناعة الملابس الجاهزة أحد أهم روافد الاستثمارات التركية في مصر، والتي بلغ إجماليها حوالي أربعة مليارات دولار، في ظل التوجه المشترك نحو تعزيز التكامل الصناعي بين البلدين وزيادة معدلات التبادل التجاري والاستثمار المتبادل.

التمثيل التجاري المصر جذب استثمارات قطاع مست الملابس إسطنبول

زراعة الشرقية
هيونداي سوناتا
فيراري
سيارات تسلا
