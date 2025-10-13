موتوسيكل يدهس طفلا أسفل عجلاته بمنشأة القناطر

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، تفاصيل واقعة مصرع طفل 5 سنوات دهسا أسفل عجلات موتوسيكل بمنطقة منشأة القناطر حيث تبين أن السائق تفاجئ بالطفل وحاول تفاديه ولكن لم يستطع وتم ضبطه في حينه

تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغاً بوقوع حادث مروري ووجود متوفي بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين اصطدام موتوسيكل بطفل مما تسبب في وفاته، جري نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، وتم التحفظ على السائق والموتوسيكل.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.