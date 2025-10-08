أخو مراته خلص عليه.. تفاصيل مثيرة في إنهاء حياة شاب بمنشأة القناطر

أشارت التحريات التي أجرتها مباحث الجيزة ملابسات إلى مقتل شاب في منشأة القناطر حيث تبين أن شقيق زوجته وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بين المجني عليه وزوجته.

وناقش رجال المباحث أسرة المجني عليه الذين أكدوا على وجود خلافات أسرية بين المجنى عليه وزوجته دفعتها لترك مسكن الزوجية بعد نشوب مشاجرة بينهما فيما قام اثنين من أشقاء الزوجة، بمطاردة المجنى عليه أثناء سيره بأحد شوارع القرية، وتشاجرا معه، واعتدى عليه أحدهما بسلاح أبيض، مما أدى إلى مقتله، فيما يتم مناقشة زوجة المجنى عليه لكشف ملابسات الجريمة.

ويجرى رجال المباحث بمديرية أمن الجيزة، تحريات لكشف تفاصيل الحادث، من خلال الاستماع لأقوال شهود عيان، تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة المختصة للتحقيق.

كانت تمكنت مباحث الجيزة، اليوم، من كشف ملابسات مقتل شاب نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض، في إحدى قرى منشأة القناطر.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد مقتل شخص في إحدى قرى منشأة القناطر، فتوجه رجال المباحث إلى مكان الحادث، وبإجراء التحريات تبين أن شابا يدعى " ج. م" تعرض لاعتداء بسلاح أبيض، على يد شخص تم تحديد هويته، مما أسفر عن مقتله.

تم نقل الجثة إلى المشرحة تنفيذا لقرار النيابة العامة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة المختصة للتحقيق