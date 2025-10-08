قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
دمياط تتعرض لأول موجة شتاء هذا العام
مديرة صندوق النقد: التأثير الاقتصادي الكامل للرسوم الجمركية الأمريكية "لم يتكشف بعد"
موسكو: روسيا تدعم خطة ترامب بشأن غزة والهدف الرئيسي حاليا إنهاء العنف
"العاصمة الجديدة" تواصل جولاتها الدولية من خلالها مشاركتها في مؤتمر "العمران والبيت والبناء" بعمان
لمدة 8 أيام.. مرشحو النواب بالجيزة يقدمون أوراق الترشح
من أرض السلام.. تحركات دولية لإنهاء الحرب في قطاع غزة
سويسرا تعلن إيقاف استقبال اللاجئين الأوكرانيين
القومية للأنفاق: محطات بالخط الرابع للمترو تخدم المتحف المصري الكبير
حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل
إشادة من "القومي لذوي الإعاقة" بمبادرة وزارة الداخلية
الاتحاد الأوروبي يتوقع إنفاق 2.5 تريليون يورو على إنتاج الأسلحة بحلول 2030
السعودية تدين اقتحام مسئولي حكومة الاحتلال للمسجد الأقصى
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محمد الطحاوي

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعي لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل علي تخفيف حدة الزحام بها فضلا عن تكثيف اعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمسشتار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومديري إدارات التخطيط العمراني والتخطيط الاستراتيجي والشئون المالية والإدارية ومركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة ، وذلك لإستعراض مقترح تطوير شارع الجلاء بدءاً من ميدان التحرير وصولاً لميدان الصاغه بمدينة الزقازيق والذي يأتي إستكمالاً لخطه المحافظة لتطوير وتجميل الميادين العامة والشوارع الرئيسية لاستعاده الوجه الجمالي والحضاري لها.

وخلال الإجتماع تم طرح مخطط التطوير والذي يشمل إقامة متنزهات وحدائق للمواطنين وأماكن إنتظار للسيارات بجانب طرح مشروعات إستثمارية لتدر دخلاً وتعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة ولإضفاء لمسه جمالية وحضارية علي الشارع باعتباره أحد اهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة.

كما تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بمعرفة لجنة المنشآت الايلة للسقوط للمباني القديمة والتي تمثل خطراً داهماً على أرواح المواطنين والتأكد من تنفيذ تعليمات المحافظ  الصادرة بشأن فرض كردون أمني وعمل ساتر عند إجراء أعمال الإزالة ، وكذلك إخلاء كافة المحال التجارية أسفل العقارات الصادر لها قرارات إزالة وغلقها مع التنبيه علي أصحابها بالبدء فوراً في تنفيذ أعمال الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

شهد الإجتماع إستعراض موقف تركيب صفايات المطر بنفق حسن صالح بمدينة الزقازيق وكذلك تركيب "ماتور غاطس" لسرعة سحب أي مياه متراكمة داخله خاصة في فصل الشتاء وضماناً لإستمرار الحركة داخل النفق بانسيابية تامة بما يضمن عدم إعاقة حركة المارة بالاضافة إلى إجراء اعمال دهان جدران النفق وتركيب بلاط الانترلوك بمدخل النفق من الإتجاهين والتي تأتي ضمن خطة رفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 شدد محافظ الشرقية علي ضرورة استمرار تنفيذ حملات رفع الإشغالات بشوراع مدينة الزقازيق وخاصة بنفق المشاه أسفل السكة الحديد ومنطقة المحطة وحلقة السمك وعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش بضاعتهم علي الرصيف المخصص لعبور المشاه وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لتوفير عبور آمن للمواطنين.

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في سبيل تطوير البنيه التحتيه وتلبية كافة إحتياجات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم.

الشرقية محافظ الشرقية محاور مرورية الاختناقات المرورية تكثيف اعمال النظافة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صورة أرشيفية

بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

صورة أرشيفية

بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم

جيس ثوروب

أول قرار من جيس ثوروب قبل توليه مهمه تدريب الأهلي

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

محكمة طنطا

في أول يوم تقديم .. خناقة بين مرشحي مجلس النواب وأنصارهم أمام أبواب محكمة طنطا

منتخب مصر

اتفرج ببلاش.. موعد مباراة مصر وجيبوتي وتردد قناة مفتوحة لنقلها

ذهب

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 8-10-2025

ترشيحاتنا

مجلس النواب

طلب إحاطة عاجل بشأن عمولات الذهب غير القانونية.. وتحذير من استغلال التجار للمواطنين

الدكتور محمد المغربي

مصر المستقبل: خطاب الرئيس السيسي وثيقة وطنية متكاملة ترسخ مفهوم الدولة المدعومة بشعبها

المستشار نشأت عبد العليم،

الإصلاح والنهضة: رسائل الرئيس السيسي دعم نفسي ضد التوترات الإقليمية

بالصور

الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت
كندة علوش تخطف الانظار بجمالها بمكياج لافت

بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية
مجمع اعلام الشرقية

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة
كارولين عزمى تثير الجدل بإطلالة جريئة

فيديو

مايان السيد

مايان السيد تفتح قلبها.. مواصفات فتى أحلامها وخططها للارتباط

باسم يوسف

أنا الرجل الغلط في المكان الغلط.. باسم يوسف يكشف كواليس حياته

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

هبة مصطفى تكتب: مصر في الإيكاو من حضور بروتوكولي إلى صناعة القرار الدولي

فرناس حفظي

فرناس حفظي تكتب: في المحروسة.. الدار أمان

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

المزيد