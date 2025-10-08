الشرقية تناقش خطة تطوير شارع الجلاء وحملات إزالة المباني القديمة ورفع الإشغالات بشوراع الزقازيق|صور

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية ان المحافظة جادة في تنفيذ خطة التطوير والتجميل بمختلف مراكز ومدن المحافظة وتسعي لفتح محاور مرورية جديدة تساهم في فك الاختناقات المرورية داخل المدن وتعمل علي تخفيف حدة الزحام بها فضلا عن تكثيف اعمال النظافة ورفع الإشغالات وتقديم افضل الخدمات للمواطنين.

جاء ذلك خلال الإجتماع الذي عقده المحافظ مع الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ ومحمد كُجَك السكرتير العام المساعد للمحافظة والمسشتار زكريا الشافعي المستشار القانوني للمحافظة والعميد محمد محفوظ النجار وكيل وزارة الإسكان والمهندس أحمد فوزي وكيل وزارة الطرق والنقل وأحمد ضاحي رئيس حي أول ومديري إدارات التخطيط العمراني والتخطيط الاستراتيجي والشئون المالية والإدارية ومركز معلومات شبكات المرافق العامة بالمحافظة ، وذلك لإستعراض مقترح تطوير شارع الجلاء بدءاً من ميدان التحرير وصولاً لميدان الصاغه بمدينة الزقازيق والذي يأتي إستكمالاً لخطه المحافظة لتطوير وتجميل الميادين العامة والشوارع الرئيسية لاستعاده الوجه الجمالي والحضاري لها.

وخلال الإجتماع تم طرح مخطط التطوير والذي يشمل إقامة متنزهات وحدائق للمواطنين وأماكن إنتظار للسيارات بجانب طرح مشروعات إستثمارية لتدر دخلاً وتعود بالنفع والفائدة على أبناء المدينة ولإضفاء لمسه جمالية وحضارية علي الشارع باعتباره أحد اهم المعالم الرئيسية المميزة للمدينة.

كما تطرق الإجتماع إلى إستعراض موقف تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بمعرفة لجنة المنشآت الايلة للسقوط للمباني القديمة والتي تمثل خطراً داهماً على أرواح المواطنين والتأكد من تنفيذ تعليمات المحافظ الصادرة بشأن فرض كردون أمني وعمل ساتر عند إجراء أعمال الإزالة ، وكذلك إخلاء كافة المحال التجارية أسفل العقارات الصادر لها قرارات إزالة وغلقها مع التنبيه علي أصحابها بالبدء فوراً في تنفيذ أعمال الإزالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المتقاعسين وذلك حفاظاً على الأرواح والممتلكات.

شهد الإجتماع إستعراض موقف تركيب صفايات المطر بنفق حسن صالح بمدينة الزقازيق وكذلك تركيب "ماتور غاطس" لسرعة سحب أي مياه متراكمة داخله خاصة في فصل الشتاء وضماناً لإستمرار الحركة داخل النفق بانسيابية تامة بما يضمن عدم إعاقة حركة المارة بالاضافة إلى إجراء اعمال دهان جدران النفق وتركيب بلاط الانترلوك بمدخل النفق من الإتجاهين والتي تأتي ضمن خطة رفع كفاءة المرافق العامة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

شدد محافظ الشرقية علي ضرورة استمرار تنفيذ حملات رفع الإشغالات بشوراع مدينة الزقازيق وخاصة بنفق المشاه أسفل السكة الحديد ومنطقة المحطة وحلقة السمك وعدم السماح للباعة الجائلين بافتراش بضاعتهم علي الرصيف المخصص لعبور المشاه وكذلك إلزام أصحاب المحال التجارية بالمساحات المخصصة لهم لتوفير عبور آمن للمواطنين.

وفي نهاية الإجتماع أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي لا يدخر جهدا في سبيل تطوير البنيه التحتيه وتلبية كافة إحتياجات المواطنين بمختلف القطاعات الخدمية والتنموية والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه لهم.