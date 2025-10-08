بحضور محافظ البحيرة الأسبق.. أعلام الشرقية يحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة|صور

عقد مجمع اعلام الشرقية احتفالية كبرى بجامعة الزقازيق بالتعاون مع كلية التربية النوعية بحضور الدكتور أحمد بديع عميد الكلية واللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة الأسبق احتفالا بذكرى حرب أكتوبر المجيدة.

وقال دسوقى عبدالله إن هذه الاحتفالية تأتى فى إطار اهتمام قطاع الإعلام الداخلى بالهيئة العامة للاستعلامات برئاسة الدكتور احمد يحيى بالاحتفال بالمناسبات القومية والوطنية.

فيما اكد محافظ البحيرة الأسبق خلال كلمته أنه في السادس من أكتوبر من كل عام، نحتفل بذكرى حرب أكتوبر المجيدة، التي حقق فيها الجيش المصري والجيش السوري انتصاراً عظيماً على العدو الإسرائيلي، واستعادت مصر شبه جزيرة سيناء ومعها العزة والكرامة.

واضاف هدهود ان حرب أكتوبر كانت لحظة فارقة في تاريخ الأمة العربية بالكامل، فقد أعادت الأمل إلى نفوس العرب، وأثبتت أن العرب قادرون على الانتصار على إسرائيل، مهما كانت قوتها.

وأشار إلى أنه في هذه المناسبة، نتذكر شهداء حرب أكتوبر، الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن، ونجدد العهد على مواصلة الكفاح من أجل تحرير فلسطين، وتحقيق النصر النهائي وتبقى حرب أكتوبر علامة فارقة في تاريخ الأمة العربية، وستظل مصدر إلهام للأجيال القادمة، فهي قصة نصر حققته إرادة الأمة العربية، وعزيمة أبنائها، وتضحيات شهدائنا.

ودعا محافظ البحيرة الأسبق جموع الحاضرين إلى اليقظة والوعي الكامل بكل ما يحاك لنا في الداخل والخارج وكذا الالتفاف حول قيادة الوطن وتجنيب الخلافات جانبا ومواجهة كافة التحديات التي تواجه الأمن القومي المصري.

وأكد هدهود فى نهاية حديثه على أن حرب أكتوبر كانت نصرا عربياً كبيرا على إسرائيل مشيراً إلى أن حرب اكتوبر وحّدت الأمة العربية وأعادت لها أرضها المسلوبة ومن قبلها الكرامة.

فيما شهدت الاحتفالية عدد من الفقرات الشعرية والغنائية التى قدمها أساتذة وطلاب قسم التربية الموسيقية بالكلية.