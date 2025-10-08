زراعة الشرقية تنفذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح

أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن القطاع الزراعي أحد الركائز الإقتصاد المصري ومن أهم الوسائل اللازمة لدفع الأنشطة الإقتصادية والإجتماعية لتحقيق أهداف المستدامة.

من جانبه أوضح المهندس عماد جنجن وكيل وزارة الزراعة قيام المديرية بتنفيذ ندوة إرشادية للنهوض بمحصول القمح إستعداداً للموسم الشتوى 2025 / 2026 ، بحضور الدكتورة إيمان مجاهد بمعهد بحوث القمح والدكتورة دعاء راغب بقسم بحوث أمراض القمح والدكتور عبد الله سويلم رئيس الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح كذلك مسئولى الإرشاد والمرشدين الزراعيين بمراكز الزقازيق والقنايات وديرب نجم وأبو حماد.

وأشار وكيل وزارة الزراعة إلى أن الندوة تناولت السياسة الصنفية الموصى بها من قبل الوزارة بالوجه البحرى وأهم الأصناف والتوصيات الفنية للمحصول بداية من تجهيز الأرض للزراعة وحتى الحصاد وكذلك أهم طرق الزراعة وخاصة الزراعة على مصاطب والزراعة باستخدام السطارة المعدلة.