بيطري الشرقية: تحصين 254 ألف طائر ضد أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية

أكد المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية على ضرورة الإهتمام بالثروة الحيوانية الداجنة و السمكية و العمل على زيادتها لتحقيق إنتاج وطنى من اللحوم الحمراء والألبان لتلبية إحتياجات السوق المحلي ، مشدداً على تكثيف الجهود و توفير أوجه الدعم والرعاية البيطرية للطيور و الأسماك لتحقيق النمو المطلوب والزيادة فى الثروة الداجنة والسمكية.

وتنفذا لتوجيهات المحافظ قامت مديرية الطب البيطري برئاسة الدكتور محمد السيد بشار وكيل الوزارة مدير مديرية الطب البيطري من خلال (إدارة الدواجن وأقسام الدواجن بالإدارات الخارجية ) بتحصين ( ١٨١ ألف و ٤٩٥) طائر بالأجر ضد مرض إنفلونزا الطيور و ( ١٨ ألف و ٥٢٠ ) طائر ضد الأمراض الوبائية الأخرى و (٥٤ ألف و ٥٠٠ ) طائر بالحضانات بإجمالي تحصين ( ٢٥٤ ألف و ٥١٥ ) طائر ضد مرض أنفلونزا الطيور و الأمراض الوبائية الأخرى بمعرفة لجان التحصين التي قامت بالمرور علي ( ١٩٢٥) منزل بالقرى والمدن و مزارع الدواجن كما تم سحب عينات ما قبل البيع من مزارع الدواجن (١٣٢) مزرعة من خلالها تم أخذ مسحات للفحص ( ٧٧٧ مسحة ) لإجمالي عدد طيور (مليون و ٥٧ ألف و ٥٥٩) طائر و تمت المتابعة الصحية البيطرية ل (١٣) مزرعة سمكية وذلك فى إطار متابعة الوضع الصحي لمزارع الأسماك.

وأضاف مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية متمثلة فى( إدارة الإرشاد بالمديرية وأقسام الإرشاد بالإدارات الخارجية ) قامت بتنظيم (٣٨٣) ندوة وجولة إرشادية بالتنسيق مع الجهات الحكومية والجمعيات الأهلية بالإضافة إلى اللقاءات الإرشادية المباشرة ( ٣٧٢) لقاء إرشادي مباشر مع المواطنين بالأسواق والشوارع والقرى و (٤٦) لقاء مكتبى للتوعية بمرض أنفلونزا الطيور والأمراض الوبائية والأمراض المشتركة للحفاظ علي صحة وسلامة الإنسان والحيوان.