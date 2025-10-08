حماس تنفي تقارير عن تسليم جثتي يحيى ومحمد السنوار.. وتقدم في مفاوضات صفقة التبادل

نفت حركة حماس اليوم الأربعاء، تقرير صحيفة “وول ستريت جورنال” الذي زعم أن إسرائيل تسلمت جثتي يحيى ومحمد السنوار، مؤكدة أن ما ورد في التقرير "عار عن الصحة تماما" ولا أساس له من الواقع، وفقا لما ذكرته صحيفة “إسرائيل اليوم”.

في السياق ذاته، أفادت قناة "كان" العبرية نقلًا عن مصادر مطلعة بأن المفاوضات الجارية تشهد تقدما ملحوظا وزخمًا متزايدا، رغم استمرار وجود خلافات جوهرية بين الأطراف حالت حتى الآن دون التوصل إلى اتفاق نهائي.

وبحسب موقع "والا" العبري، أكملت إسرائيل استعداداتها الأمنية واللوجستية لاستقبال عدد من الأسرى الإسرائيليين المتوقع الإفراج عنهم في إطار الصفقة، حيث تم تجهيز قاعدة ريعيم العسكرية لهذا الغرض.

من جهتها، نقلت القناة 12 العبرية عن مصدر إسرائيلي تأكيده أن محادثات شرم الشيخ سجلت تقدمًا واضحًا، مضيفًا أن "الخلافات لا تزال قائمة، لكنها قابلة للحل، والاتجاه العام يبدو إيجابيا".

