الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

راحة مؤقتة بعد التعادل مع غزل المحلة

كان الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البلجيكي فيريرا قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وجاء قرار الراحة بهدف منح اللاعبين فرصة لاستعادة النشاط البدني والذهني قبل الدخول في معسكر الاستعداد للمواجهة الأفريقية المنتظرة.

موعد مباراتي الذهاب والإياب

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي يومي 18 و25 أكتوبر الجاري في مباراتي الذهاب والإياب من الدور التمهيدي للبطولة القارية، وذلك في بداية مشوار الفريق الأبيض نحو المنافسة على لقب الكونفدرالية هذا الموسم.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعدما فقد صدارة الجدول إثر التعادل الأخير أمام غزل المحلة في الجولة العاشرة، وخاض الفريق حتى الآن 10 مباريات فاز في 5 منها، وتعادل في 3، بينما تلقى هزيمتين، حيث قالفريق الأبيض سلسلة من النتائج المتباينة خلال مشواره في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز على كلٍّ من سيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت، وفاركو، والمصري البورسعيدي، والإسماعيلي، في حين انتهت مبارياته أمام المقاولون العرب، والجونة، وغزل المحلة بالتعادل، أما على صعيد الهزائم، فقد تلقى الفريق خسارتين أمام وادي دجلة والأهلي.

تفاصيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

شهدت مباراة الزمالك أمام غزل المحلة التي أُقيمت على استاد هيئة قناة السويس مساء السبت الماضي التعادل الإيجابي للفريقين بنتيجة 1 – 1، حيث سجل أحمد ربيع، لاعب وسط الزمالك، هدف التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة 39 بضربة رأس قوية عقب تنفيذ ضربة ركنية متقنة، قبل أن ينجح محمود صلاح لاعب غزل المحلة في إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة 65، ليقتسم الفريقان نقاط اللقاء.

عودة التركيز نحو البطولة الأفريقية

وبعد انتهاء فترة الراحة، يسعى الزمالك إلى استعادة تركيزه سريعًا، حيث يولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لمباراة ديكيداها الصومالي باعتبارها الخطوة الأولى في مشوار الفريق نحو استعادة الألقاب الأفريقية، وسيعمل فيريرا وجهازه المعاون على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لضمان ظهور قوي يعكس طموحات النادي وجماهيره.