قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
بعد إخلاء طرفهم| تعليمات بعودة المعلمين المحالين للمعاش بالعام الدراسي الحالي لعملهم
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي
نائب وزير الصحة يجري جولة مفاجئة بمستشفيي إيتاي البارود وكفر الدوار لمتابعة جودة الخدمات الطبية
شاهد.. لحظة وصل الرئيس السيسي لأكاديمية الشرطة لتخرج دفعة جديدة
قبل انطلاق حفل التخرج.. الرئيس السيسي يلوح بيده للحضور بأكاديمية الشرطة
ترامب يعد بإنهاء الحرب في غزة.. فكيف يضمن ذلك؟
الرئيس السيسي يشهد عروض القوة البدنية والدفاع عن النفس بأكاديمية الشرطة
مصر تستدرج جيبوتي لتحقيق حلم التأهل للمونديال
الحكومة تتلقى آلاف الشكاوى بشأن التعليم والتموين
بحضور 550 طالبًا| مفتي الجمهورية في ندوة حوارية بالمدرسة الفنية المتقدمة بالقاهرة
بعد يومين من تعيينه.. القبض على رئيس حي شرق بالإسكندرية بتهمة الرشوة
الشكاوى الحكومية تتلقى 13.5 ألف شكوى بشأن الرعاية الصحية في شهر
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل
الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل
ولاء خنيزي

 يستأنف الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريباته غدًا الخميس، استعدادًا لمواجهة فريق ديكيداها الصومالي ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة الكونفدرالية الأفريقية.

راحة مؤقتة بعد التعادل مع غزل المحلة

كان الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب البلجيكي فيريرا قد منح اللاعبين راحة لمدة أربعة أيام عقب مواجهة غزل المحلة في الدوري الممتاز، والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لمثله، وجاء قرار الراحة بهدف منح اللاعبين فرصة لاستعادة النشاط البدني والذهني قبل الدخول في معسكر الاستعداد للمواجهة الأفريقية المنتظرة.

موعد مباراتي الذهاب والإياب

من المقرر أن يلتقي الزمالك مع ديكيداها الصومالي يومي 18 و25 أكتوبر الجاري في مباراتي الذهاب والإياب من الدور التمهيدي للبطولة القارية، وذلك في بداية مشوار الفريق الأبيض نحو المنافسة على لقب الكونفدرالية هذا الموسم.

ترتيب الزمالك في الدوري الممتاز

ويحتل الزمالك حاليًا المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 18 نقطة، بعدما فقد صدارة الجدول إثر التعادل الأخير أمام غزل المحلة في الجولة العاشرة، وخاض الفريق حتى الآن 10 مباريات فاز في 5 منها، وتعادل في 3، بينما تلقى هزيمتين، حيث قالفريق الأبيض سلسلة من النتائج المتباينة خلال مشواره في بطولة الدوري الممتاز حتى الآن، حيث تمكن من تحقيق الفوز على كلٍّ من سيراميكا كليوباترا، ومودرن سبورت، وفاركو، والمصري البورسعيدي، والإسماعيلي، في حين انتهت مبارياته أمام المقاولون العرب، والجونة، وغزل المحلة بالتعادل، أما على صعيد الهزائم، فقد تلقى الفريق خسارتين أمام وادي دجلة والأهلي.

تفاصيل مباراة الزمالك وغزل المحلة

شهدت مباراة الزمالك أمام غزل المحلة التي أُقيمت على استاد هيئة قناة السويس مساء السبت الماضي التعادل الإيجابي للفريقين بنتيجة 1 – 1، حيث سجل أحمد ربيع، لاعب وسط الزمالك، هدف التقدم للفارس الأبيض في الدقيقة 39 بضربة رأس قوية عقب تنفيذ ضربة ركنية متقنة، قبل أن ينجح محمود صلاح لاعب غزل المحلة في إدراك التعادل لفريقه في الدقيقة 65، ليقتسم الفريقان نقاط اللقاء.

عودة التركيز نحو البطولة الأفريقية

وبعد انتهاء فترة الراحة، يسعى الزمالك إلى استعادة تركيزه سريعًا، حيث يولي الجهاز الفني أهمية كبيرة لمباراة ديكيداها الصومالي باعتبارها الخطوة الأولى في مشوار الفريق نحو استعادة الألقاب الأفريقية، وسيعمل فيريرا وجهازه المعاون على تجهيز اللاعبين بدنيًا وفنيًا لضمان ظهور قوي يعكس طموحات النادي وجماهيره.

الزمالك ديكيداها الصومالي فريق ديكيداها الصومالي الكونفدرالية نادي الزمالك

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

حدود السحب اليومي من ماكينات الصراف الآلي وتطبيق إنستاباي.. بعد خفض الفائدة

جانب من حريق السيارة بسوهاج

احتراق سيارة ملاكي بها مبالغ مالية ضخمة بصحراوي سوهاج .. صور

مشغولات ذهبية

100 جنيه إضافية.. زيادة جديدة في أسعار الذهب بمصر اليوم

حماس

حماس: لن نسلم السلاح إلا في هذه الحالة

كيشو

بعد إعلانه تمثيل منتخب أمريكا| كيشو يتمرد واتحاد المصارعة يصدمه.. إيه الحكاية؟

إبراهيم فايق

بنسبة 95%.. إبراهيم فايق يكشف عن المدير الفني الجديد للنادي الأهلي

إجراءات نقل جثمان مواطن

القنصلية المصرية بالرياض تنهي إجراءات نقل جثمان مواطن توفي في حادث مروري |صور

الدولار

رسميًا الآن .. سعر الدولار مقابل الجنيه عقب انخفاضه

ترشيحاتنا

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

الزمالك يستعد لمواجهة ديكيداها الصومالي في الكونفدرالية| تفاصيل

شهب التنينيات

سماء مصر على موعد مع ظاهرة فلكية خلال ساعات.. ما هي ذروة شهب التنينيات؟

كأس العالم 2026

منتخبات عربية تقترب من حسم التأهل لكأس العالم.. اعرف موقف مصر

بالصور

في عيد ميلادها الـ 44 .. 10 صور أثارت ضجة لـ روبي

روبي
روبي
روبي

طريقة عمل بابا غنوج.. سر الطعم الأصلي في المنزل

طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج
طريقة عمل بابا غنوج

دراسة جديدة تحذر: تأجيل أول فحص ماموجرام يزيد خطر الوفاة بسرطان الثدي 40%

ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟
ما مدى شيوع سرطان الثدي حول العالم؟

تعفن الدماغ.. أخطر التهابات الجهاز العصبي على الحياة.. وهذه أبرز طرق العلاج

تعفن الدماغ
تعفن الدماغ
تعفن الدماغ

فيديو

أزمة الزمالك

بعد تهديدات الإفلاس.. خطة زملكاوية للخروج من الأزمة المالية والحفاظ على الكونفدرالية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: احذر.. الذكاء الاصطناعي يكذب ويبتز

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هي هكذا .. من يكتفي يختفي

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تشويش

محمد مندور

محمد مندور يكتب : خالد العناني ورمزية الانتصار الثقافي في اليونسكو

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

المزيد