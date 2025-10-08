كندة علوش تخطف الأنظار بمكياج لافت

شارك الفنانة كندة علوش جمهورها صورا جديدةً عبر حسابها الشخصي بموقع إنستجرام.

وظهرت كندة علوش، بإطلالة ملفتة وأنيقة مرتدية شميز باللون الاسود .

ووضعت كندة علوش، بعض مساحيق المكياج بالالوان الهادئة وقامت بترك شعرها الطويل منسدلا بين كتفيها بطريقة الكيرلي الجذابة التي تتناسب مع ظهورها.

وتتميز كندة علوش، بإطلالاتها الأنيقة والمميزة التي تثير بها الجدل بأنوثتها وأناقتها من خلال اختيارها ملابس وفساتين مميزة تبرز جمالها وقوامها المتناسق ورشاقتها.

وتعتمد كندة علوش، أغلب الأحيان على الأزياء والإطلالات البسيطة غير المبالغ فيها سواء في فساتين السهرة أو الإطلالات الكاجوال أو الكلاسيكية أيضا.

وكانت قد أعلنت شركة الشركة المنتجة ، تحت قيادة المنتجة سالي والي، عن بدء تصوير أحداث المسلسل الأكشن كوميدي الجديد "ابن النصابة"، من إخراج أحمد عبد الوهاب، وبطولة النجمه كندة علوش ونخبة من النجوم الذين يجتمعون في عمل درامي مشوّق يحمل في طياته الكثير من الإثارة والرسائل الإنسانية العميقة.



