مكتب نتنياهو ينفي: إسرائيل حددت فحوى المحادثة مع قطر دون تدخل أمريكي

نفى مكتب رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الأربعاء، تقريرا نشره موقع بوليتيكو الأمريكي زعم أن الاتصال الهاتفي الذي أجراه نتنياهو مع رئيس وزراء قطر تم بإيعاز من الإدارة الأمريكية، وبحضور ممثل قطري في البيت الأبيض لمتابعة فحوى المكالمة.

ووصف مكتب نتنياهو ما ورد في التقرير بـ"الخبر الكاذب"، مؤكدًا أن "كلام رئيس الوزراء في المحادثة مع رئيس وزراء قطر حدده نتنياهو بالتشاور مع فريقه المختص فقط، دون أي تدخل خارجي".

وأوضح البيان أن "الجانب القطري لم يكن جزءا من المكالمة، إلا بدعوة من الفريق الأمريكي، ولم يتم أي تواصل مباشر بينه وبين الجانب الإسرائيلي خلال تلك المحادثة".

وأكد المكتب أن "إسرائيل كانت وحدها من حددت محتوى المحادثة، وأنها لم تتلق أي توجيهات من واشنطن أو غيرها بشأن ما قيل أو تم الاتفاق عليه".