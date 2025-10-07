نتنياهو مع الذكرى الثانية للحرب: نحن في أيام مصيرية

قال رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم في كلمة بمناسبة الذكرى الثانية للحرب على غزة إن البلاد «تعيش أياما مصيرية» مؤكداً عزم حكومته على متابعة «جميع أهداف الحرب» حتى تحقيقها.

وأضاف نتنياهو: سنواصل العمل لإعادة جميع الرهائن والقضاء على نظام حماس وضمان عدم عودة غزة إلى تهديد إسرائيل»، مشدداً على أن هذا المسار يمثل أولوية لا تراجع عنها.

وتوجه رئيس الحكومة إلى الجمهور والعسكريين بالقول إن «حرب النهضة على سبع جبهات هي حرب مصيرية من أجل الوطن ومن أجل وجودنا ومستقبلنا»، في إشارة إلى الأوضاع الأمنية الإقليمية المتوترة وتعدد الجبهات التي تواجهها إسرائيل حسب وصفه.

وقال أيضا: معا كسرنا المحور الإيراني وغيرنا وجه الشرق الأوسط وسنضمن بقاء إسرائيل»، مجدداً التأكيد على أن سياسات حكومته تهدف إلى تحييد التهديدات الإقليمية وحماية الدولة.

وحذر نتنياهو: كل من يرفع يده علينا سيصاب بضربات ساحقة غير مسبوقة»، مضيفاً أن القوات ستواصل عملياتها العسكرية والدبلوماسية لضمان أمن المواطنين وحماية حدود الدولة.