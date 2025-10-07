قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
الرئيس السيسي يشيد بموقف فرنسا الداعم لفلسطين.. والتأكيد على الوقف الفوري لإطلاق النار في غزة
الرئيس السوري يستقبل وفدا أمريكيا في دمشق لبحث تفعيل اتفاق العاشر من مارس
بـ القاضية | تفاصيل انتصار زيزو على الزمالك في قلب اتحاد الكرة
البرغوثي وسعدات يدخلون مطالب حماس بقوائم الأسرى المطلوب الإفراج عنهم
حماس تؤكد استعدادها لتسليم جميع الرهائن والمحتجزين الأحياء والجثامين
مصادر للقاهرة الإخبارية: مصر تكثف جهودها مع مختلف الأطراف للتوصل إلى اتفاق واضح لتنفيذ خطة ترامب
الشرقية كلها حاضرة .. بدء عزاء أحمد عمر هاشم في قرية بني عامر بالزقازيق
وسط حفاوة شعبية ورسمية.. البابا تواضروس يختتم زيارة رعوية استغرقت 8 أيام لـ 7 إيبارشيات و 8 أديرة في أسيوط
أكسيوس: ترامب عازم على إعادة المحتجزين وإنهاء الحرب في غزة الأيام المقبلة
سفارة رومانيا تهنئ مصر على فوز خالد العناني بمنصب مدير اليونسكو
الداخلية تعلن البدء في قبول طلبات التقدم لحج القرعة 2026.. الشروط والمواعيد
دبلوماسي روسي: وزير الخارجية الأفغاني أكد لموسكو رفض بلاده تأسيس أي قاعدة عسكرية أجنبية داخل بلاده
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
أصل الحكاية

منتخبات عربية تقترب من حسم التأهل لكأس العالم.. اعرف موقف مصر

كأس العالم 2026
كأس العالم 2026
أحمد أيمن

مع اقتراب الانتهاء من تصفيات كأس العالم 2026 في الاتحادات القارية المختلفة، سيرتفع عدد المنتخبات المتأهلة وسيتم تحديد هوية 42 من أصل 48 مشاركاً في كأس العالم، مع اللجوء للملحق لتحديد آخر المتأهلين.

جدير بالذكر أن هناك ثلاثة منتخبات عربية، قد ضمنت التأهل حتى الآن وهو رقم قد يزيد قبل نهاية العام، حيث يتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات العربية التي في طريقها للتأهل.

موعد مباراة مصر ضد جيبوتي

تُعد المباراة التالية للمنتخب هي مواجهة جيبوتي، حيث سيحل المنتخب المصري ضيفًا على جيبوتي غدا الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة. 

يُقام هذا اللقاء على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وذلك بسبب عدم توافق ملاعب جيبوتي مع الشروط المحددة من قبل الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

بعد مواجهة جيبوتي، يستضيف المنتخب المصري منتخب غينيا بيساو يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025. ستُقام هذه المباراة في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة. 

وتعتبر هذه المباراة فرصة أخرى للمنتخب المصري لتعزيز مركزه والاقتراب من التأهل لكأس العالم 2026.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

الدول المضيفة: أميركا، كندا، المكسيك

آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا

أميركا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، الباراغواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

إفريقيا: المغرب، تونس

منتخبات عربية في طريقها للتأهل

في إفريقيا، ستتأهل مصر غدا الأربعاء حال فوزها على جيبوتي في الدار البيضاء، أو فشل بوركينا فاسو بالفوز على سيراليون، حيث يتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 20 نقطة فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

وستتأهل الجزائر متصدرة مجموعتها برصيد 19 نقطة، الخميس حال فوزها على الصومال في وهران، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزمبيق.

وعلى صعيد قارة آسيا وبعد تأهل ستة منتخبات حتى الآن، تخوض ستة منتخبات أخرى الدور الرابع في الدوحة وجدة بين 8 و14 الجاري.

تخوض قطر والإمارات وعمان المجموعة الأولى، والسعودية والعراق وإندونيسيا الثانية، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى كأس العالم، على أن يتواجه الوصيفان في مرحلة خامسة في نوفمبر تؤهل إلى الملحق.

كأس العالم تصفيات كأس العالم تصفيات كأس العالم 2026 منتخب مصر مباراة مصر وجيبوتي

أسعار البنزين

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

د. أحمد عمر هاشم رحمه الله

أحمد عمر هاشم.. تفاصيل الهدية التي سترافق الراحل إلى مثواه الأخير

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يتابع انتظام العام الدراسي ويوجه بـ "ألف جنيه حافز تدريس" شهرياً للمعلمين اعتباراً من نوفمبر

ذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. اِلحق اشتري عيار 21

رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي

الحكومة توافق على 6 قرارات جديدة اليوم .. تعرف عليها

الآثار

وصل للكنز بعد التنقيب.. القبض على مزارع بحوزته 533 قطعة آثار ببنى سويف

أحمد عمر هاشم رحمه الله

العالم فقد مصباحا منيرا.. مفتي الجمهورية ينعى الدكتور أحمد عمر هاشم

كنزي وجنا عمرو دياب

كنزي وجنا عمرو دياب من عرض أزياء إيلي صعب لربيع وصيف 2026

الخطيب

محمد العدل: محمود الخطيب مالوش بديل في الأهلى

منتخب مصر

وجوه جديدة بـ معسكر منتخب الناشئين استعدادا لـ مونديال قطر

كيشو

محمد إيهاب يهاجم كيشو بعد قراره تمثيل أمريكا: باع القضية

بالصور

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن.. بدون قلي وزيت

طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن
طريقة عمل بطاطس صوابع مقرمشة في الفرن

فوائد مذهلة لتناول البصل الأخضر صباحًا.. يقوي المناعة ويمنحك طاقة لليوم كله

فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا
فوائد تناول البصل الأخضر صباحًا

أعاد تعريف الحب.. الذكاء الاصطناعي يؤثر على العلاقات العاطفية في عام 2025

كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟
كيف تغيّرت طبيعة الرومانسية في ٢٠٢٥ مع ظهور الذكاء الاصطناعي؟

في أكتوبر الوردي.. 6 عادات يومية تحمي من سرطان الثدي

سرطان الثدي
سرطان الثدي
سرطان الثدي

زواج النفحة

دار الإفتاء تحسم الجدل.. زواج النفحة باطل ومخالف لمقاصد الشريعة

خالد العناني رئيس لليونسكو

خالد العناني رئيسًا لليونسكو.. أول مصري وعربي في هذا المنصب

د. منال إمام.. أستاذ أصول التربية ومستشار تربوي

د. منال إمام تكتب: حين تكلمت مصر.. الدبلوماسية المصرية تكتب التاريخ قبيل العبور

د. محمد بشاري

د. محمد بشاري يكتب: رحيل العلامة أحمد عمر هاشم: دموعُ العالِم وبصيرةُ الأزهري

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: خالد العناني.. انتصار جديد للقوة الناعمة المصرية في شهر الانتصارات

عبد الله الثقافي

عبد الله الثقافي يكتب: الدكتور أحمد عمر هاشم تاج العلماء وصوت أهل السنة

الكاتبة الصحفية/ هندعصام

هند عصام تكتب.. الملك بينوزم الأول

