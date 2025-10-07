منتخبات عربية تقترب من حسم التأهل لكأس العالم.. اعرف موقف مصر

مع اقتراب الانتهاء من تصفيات كأس العالم 2026 في الاتحادات القارية المختلفة، سيرتفع عدد المنتخبات المتأهلة وسيتم تحديد هوية 42 من أصل 48 مشاركاً في كأس العالم، مع اللجوء للملحق لتحديد آخر المتأهلين.

جدير بالذكر أن هناك ثلاثة منتخبات عربية، قد ضمنت التأهل حتى الآن وهو رقم قد يزيد قبل نهاية العام، حيث يتصدر منتخب مصر قائمة المنتخبات العربية التي في طريقها للتأهل.

موعد مباراة مصر ضد جيبوتي

تُعد المباراة التالية للمنتخب هي مواجهة جيبوتي، حيث سيحل المنتخب المصري ضيفًا على جيبوتي غدا الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، حيث ستنطلق المباراة في تمام الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة.

يُقام هذا اللقاء على ملعب العربي الزوالي بمدينة الدار البيضاء في المغرب، وذلك بسبب عدم توافق ملاعب جيبوتي مع الشروط المحددة من قبل الاتحادين الدولي والأفريقي لكرة القدم.

بعد مواجهة جيبوتي، يستضيف المنتخب المصري منتخب غينيا بيساو يوم الأحد الموافق 12 أكتوبر 2025. ستُقام هذه المباراة في الساعة 10 مساءً بتوقيت القاهرة، على استاد القاهرة.

وتعتبر هذه المباراة فرصة أخرى للمنتخب المصري لتعزيز مركزه والاقتراب من التأهل لكأس العالم 2026.

المنتخبات المتأهلة لكأس العالم 2026

الدول المضيفة: أميركا، كندا، المكسيك

آسيا: اليابان، إيران، أوزبكستان، الأردن، كوريا الجنوبية، أستراليا

أميركا الجنوبية: الأرجنتين، البرازيل، الإكوادور، الأوروغواي، كولومبيا، الباراغواي

أوقيانوسيا: نيوزيلندا

إفريقيا: المغرب، تونس

منتخبات عربية في طريقها للتأهل

في إفريقيا، ستتأهل مصر غدا الأربعاء حال فوزها على جيبوتي في الدار البيضاء، أو فشل بوركينا فاسو بالفوز على سيراليون، حيث يتصدر منتخب مصر مجموعته برصيد 20 نقطة فيما يتذيل منتخب جيبوتي الترتيب بنقطة واحدة.

وستتأهل الجزائر متصدرة مجموعتها برصيد 19 نقطة، الخميس حال فوزها على الصومال في وهران، أو تعادلها مع الصومال وفشل أوغندا وموزمبيق في تحقيق الفوز، أو خسارة أوغندا وموزمبيق.

وعلى صعيد قارة آسيا وبعد تأهل ستة منتخبات حتى الآن، تخوض ستة منتخبات أخرى الدور الرابع في الدوحة وجدة بين 8 و14 الجاري.

تخوض قطر والإمارات وعمان المجموعة الأولى، والسعودية والعراق وإندونيسيا الثانية، ويتأهل بطل كل مجموعة إلى كأس العالم، على أن يتواجه الوصيفان في مرحلة خامسة في نوفمبر تؤهل إلى الملحق.